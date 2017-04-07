Тренировку олимпийской сборной в субботу перенесут из-за финала КХЛ
НОВОГОРСК (Московская область), 7 апр —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Тренировку олимпийской сборной России в субботу перенесут на полчаса, чтобы хоккеисты смогли посмотреть первый матч финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и петербургским СКА, сообщил форвард олимпийской сборной Владимир Ткачев.
Первый и второй матчи финальной серии
«Завтра перенесли тренировку на полчаса позже, чтобы все могли посмотреть. Кто победит? Не знаю, не люблю заниматься прогнозами
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