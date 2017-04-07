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7 апреля 2017, 20:48 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Тренировку олимпийской сборной в субботу перенесут из-за финала КХЛ

НОВОГОРСК (Московская область), 7 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Тренировку олимпийской сборной России в субботу перенесут на полчаса, чтобы хоккеисты смогли посмотреть первый матч финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и петербургским СКА, сообщил форвард олимпийской сборной Владимир Ткачев.

Первый и второй матчи финальной серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и СКА пройдут 8 и 10 апреля в Магнитогорске. Олимпийская сборная России проходит в Новогорске подготовку к матчам Еврочелленджа с командой Франции, которые состоятся 13 и 15 апреля в Челябинске.

«Завтра перенесли тренировку на полчаса позже, чтобы все могли посмотреть. Кто победит? Не знаю, не люблю заниматься прогнозами какими-то. Да, я помню, что мы дважды победили СКА в этом регулярном чемпионате, но теперь нам это уже никак не поможет», — сказал Ткачев журналистам.
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