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7 апреля 2017, 19:46 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Ткачев считает, что решение НХЛ по ОИ может повлиять на его карьеру в лиге

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев считает, что решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать своих игроков на Олимпиаду 2018 года может повлиять на его переговоры о возможном переходе в один из клубов лиги. Об этом рассказал журналистам.

НХЛ объявила о своем решении в понедельник. Ранее сообщалось об интересе к Ткачеву ряда клубов лиги.

«Нужно обсуждать, вести конкретный разговор. Не знаю, может, и повлияет (решение)», — сказал он.

Ткачев в нынешнем сезоне выступал на всех этапах Евротура и помог сборной России стать досрочно победителем турнира.

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