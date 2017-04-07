Ткачев считает, что решение НХЛ по ОИ может повлиять на его карьеру в лиге
НОВОГОРСК /Московская область/, 7 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев считает, что решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отпускать своих игроков на Олимпиаду 2018 года может повлиять на его переговоры о возможном переходе в один из клубов лиги. Об этом рассказал журналистам.
НХЛ объявила о своем решении в понедельник. Ранее сообщалось об интересе к Ткачеву ряда клубов лиги.
«Нужно обсуждать, вести конкретный разговор. Не знаю, может, и повлияет (решение)», — сказал он.
Ткачев в нынешнем сезоне выступал на всех этапах Евротура и помог сборной России стать досрочно победителем турнира.
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