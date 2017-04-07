Ткачев считает, что решение НХЛ по ОИ может повлиять на его карьеру в лиге

НХЛ объявила о своем решении в понедельник. Ранее сообщалось об интересе к Ткачеву ряда клубов лиги.

«Нужно обсуждать, вести конкретный разговор. Не знаю, может, и повлияет (решение)», — сказал он.

Ткачев в нынешнем сезоне выступал на всех этапах Евротура и помог сборной России стать досрочно победителем турнира.