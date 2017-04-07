Ковальчук тренируется в одном звене с Коскирантой и Кетовым
СКА проводит тренировку в преддверии финала Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга».
Подопечные Олега Знарка занимаются в следующих сочетаниях:
Нападающие: Ковальчук — Коскиранта — Кетов;.
Гусев — Шипачев — Дадонов;.
Широков — Прохоркин — Плотников;.
Дергачев — Каблуков — Барабанов;.
Защитники: Белов — Яковлев;.
Рукавишников — Херсли;.
Зубарев — Зуб;.
Хафизуллин — Рыков. (Игорь ЕРОНКО).
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