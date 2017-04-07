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7 апреля 2017, 17:01 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Ковальчук тренируется в одном звене с Коскирантой и Кетовым

СКА проводит тренировку в преддверии финала Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга».

Подопечные Олега Знарка занимаются в следующих сочетаниях:

Нападающие: Ковальчук — Коскиранта — Кетов;.

Гусев — Шипачев — Дадонов;.

Широков — Прохоркин — Плотников;.

Дергачев — Каблуков — Барабанов;.

Защитники: Белов — Яковлев;.

Рукавишников — Херсли;.

Зубарев — Зуб;.

Хафизуллин — Рыков. (Игорь ЕРОНКО).

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