Шавалеев: Игроков, которые бы подошли «Ак Барсу», на европейском рынке почти нет
Генеральный менеджер «Ак Барса» Равиль Шавалеев высказался о будущем капитана коамнды Александра Свитова и о европейском рынке игроков.
Также функционер рассказал о приобретениях
«По контракту Свитова мы работаем. Если тренер скажет, что он нужен, то мы его оставим.
Сейчас на европейском рынке практически нет хороших игроков, которые подошли бы “Ак Барсу”. Раньше мы выбирали, а сейчас выбирать практически не из кого. Я ездил смотреть
Мы взяли троих защитников
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