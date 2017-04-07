Шавалеев: Игроков, которые бы подошли «Ак Барсу», на европейском рынке почти нет

Также функционер рассказал о приобретениях защитников-легионеров в ходе сезона.



«По контракту Свитова мы работаем. Если тренер скажет, что он нужен, то мы его оставим.



Сейчас на европейском рынке практически нет хороших игроков, которые подошли бы “Ак Барсу”. Раньше мы выбирали, а сейчас выбирать практически не из кого. Я ездил смотреть плей-офф в Швецию, просматривал одного игрока ростом 193 см. У него все есть, но он не идёт в борьбу, просто катается. Мы же не можем взять такого игрока.



Мы взяли троих защитников из-за того, что трое наших игроков были травмированы. Пришлось срочно искать варианты. Мы взяли Эллиотта, Йордана и Охтамаа. Вязли тех, кто и за сборную играл, и мы их в принципе знали. Исключением стал разве что Эллиотт, но он играл и забивал за океаном», — цитирует функционера официальный сайт клуба.