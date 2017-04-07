Новым главным тренером «Сибири» станет Зубов

Генеральному менеджеру «Сибири» Кириллу Фастовский не удалось договориться с Дмитрием Квартальновым и Андреем Разиным. А кандидатуру Николая Заварухин отвергли в клубе.

Решение о назначении Зубова будет объявлено 10 апреля, в понедельник.