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7 апреля 2017, 13:36 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Новым главным тренером «Сибири» станет Зубов

Как стало известно «Советскому спорту», новым главным тренером «Сибири» будет назначен Павел Зубов. Специалист работал в штабе Андрея Скабелки, покинувшего команду из Новосибирска и возглавившего «Авангард».

Генеральному менеджеру «Сибири» Кириллу Фастовский не удалось договориться с Дмитрием Квартальновым и Андреем Разиным. А кандидатуру Николая Заварухин отвергли в клубе.

Решение о назначении Зубова будет объявлено 10 апреля, в понедельник.

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