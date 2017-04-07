ХК «Ак Барс» ведет переговоры по новому контракту с Ткачевым

Ткачев, контракт которого истекает в апреле 2017 года, стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в плей-офф — 11 (2 шайбы + 9 результативных передач) очков за 15 матчей. Ранее источник, близкий к ситуации, сообщал агентству «Р-Спорт», что 23-летний форвард входит в сферу интересов санкт-петербургского СКА и в межсезонье может стать игроком этого клуба.

«Переговоры идут с Владимиром Ткачевым. Плей-офф закончился, есть возможность переговорить. Олимпийский фактор, думаю, сыграет свою роль. Его отношение к Казани сыграет. Не знаю об интересе со стороны СКА», — сказал Шавалеев журналистам.

Также в конце апреля истекает контракт капитана «Ак Барса» 34-летнего Александра Свитова.

«По контракту Свитова мы работаем. Если тренер скажет, что он нужен, то мы его оставим», — рассказал генменеджер казанцев.