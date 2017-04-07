ХК «Ак Барс» ведет переговоры по новому контракту с Ткачевым
Хоккейный клуб «Ак Барс» надеется продлить соглашение с нападающим Владимиром Ткачевым, сообщил генеральный менеджер казанцев Равиль Шавалеев.
Ткачев, контракт которого истекает в апреле 2017 года, стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в
«Переговоры идут с Владимиром Ткачевым.
Также в конце апреля истекает контракт капитана «Ак Барса» 34-летнего Александра Свитова.
«По контракту Свитова мы работаем. Если тренер скажет, что он нужен, то мы его оставим», — рассказал генменеджер казанцев.
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