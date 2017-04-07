Пайгин, уехавший в АХЛ, отверг предложение «Ак Барса» о новом контракте

Об этом на специальной пресс-конференции заявил генеральный менеджер казанцев Равиль Шавалеев.



«Пайгин отверг наше предложение о новом контракте», — сказал Шавалеев.



В свою очередь главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отметил, что у Пайгина была травма, поэтому он не сыграл в плей-офф.



«Пайгин получил серьёзную травму, долго восстанавливался. Он был не в той форме перед плей-офф», — сказал Билялетдинов.