Пайгин, уехавший в АХЛ, отверг предложение «Ак Барса» о новом контракте
Защитник Зият Пайгин, подписавший пробный контракт с
фарм-клубом «Эдмонтон Ойлерз», ранее отверг предложение казанцев о новом соглашении.
Об этом на специальной
«Пайгин отверг наше предложение о новом контракте», — сказал Шавалеев.
В свою очередь главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отметил, что у Пайгина была травма, поэтому он не сыграл в
«Пайгин получил серьёзную травму, долго восстанавливался. Он был не в той форме перед плей-офф», — сказал Билялетдинов.
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