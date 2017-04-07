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7 апреля 2017, 12:56 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Пайгин, уехавший в АХЛ, отверг предложение «Ак Барса» о новом контракте

Защитник Зият Пайгин, подписавший пробный контракт с фарм-клубом «Эдмонтон Ойлерз», ранее отверг предложение казанцев о новом соглашении.

Об этом на специальной пресс-конференции заявил генеральный менеджер казанцев Равиль Шавалеев.

«Пайгин отверг наше предложение о новом контракте», — сказал Шавалеев.

В свою очередь главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отметил, что у Пайгина была травма, поэтому он не сыграл в плей-офф.

«Пайгин получил серьёзную травму, долго восстанавливался. Он был не в той форме перед плей-офф», — сказал Билялетдинов.

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