Пархоменко и Мишин покинули тренерский штаб хоккейного клуба «Амур»

Отмечается, что руководство дальневосточного клуба предложило заключить новые соглашения обоим специалистам, однако они отказались.

В феврале руководитель пресс-службы «Амура» Алексей Чечелев сообщил агентству «Р-Спорт», что клуб планирует продлить соглашение с исполняющим обязанности главного тренера Андреем Мартемьяновым и его тренерским штабом на следующий сезон.