Пархоменко и Мишин покинули тренерский штаб хоккейного клуба «Амур»
Хоккейный клуб «Амур» по соглашению сторон расторг контракты с помощниками главного тренера Дмитрием Пархоменко и Николаем Мишиным, сообщается на официальном сайте хабаровской команды.
Отмечается, что руководство дальневосточного клуба предложило заключить новые соглашения обоим специалистам, однако они отказались.
В феврале руководитель
В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Амур» занял 12-е место в Восточной конференции и остался за бортом
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