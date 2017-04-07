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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29349170/
7 апреля 2017, 12:54 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Пархоменко и Мишин покинули тренерский штаб хоккейного клуба «Амур»

Хоккейный клуб «Амур» по соглашению сторон расторг контракты с помощниками главного тренера Дмитрием Пархоменко и Николаем Мишиным, сообщается на официальном сайте хабаровской команды.

Отмечается, что руководство дальневосточного клуба предложило заключить новые соглашения обоим специалистам, однако они отказались.

В феврале руководитель пресс-службы «Амура» Алексей Чечелев сообщил агентству «Р-Спорт», что клуб планирует продлить соглашение с исполняющим обязанности главного тренера Андреем Мартемьяновым и его тренерским штабом на следующий сезон.

В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Амур» занял 12-е место в Восточной конференции и остался за бортом плей-офф.

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