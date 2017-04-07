Билялетдинов: Сил для работы тренером достаточно, хотел бы остаться в ХК «Ак Барс»

Билялетдинов в качестве главного тренера «Ак Барса» дважды подряд приводил команду к победе в КХЛ. В июне 2011 года он покинул казанский клуб и возглавил сборную России, с которой через год завоевал золотые медали чемпионата мира. После неудачи национальной команды на Олимпиаде в Сочи Билялетдинов был отправлен в отставку и вернулся в «Ак Барс» на должность вице-президента, а позже был переведен на пост главного тренера. Под его руководством казанцы в сезоне-2016/17 дошли до полуфинала плей-офф КХЛ.

«Сил у меня достаточно, чтобы работать главным тренером. Хотел бы я остаться? А почему нет? Хотел бы остаться. Это моя команда, в которой я много проработал, много отдал ей. Разбрасываться ей я не имею права. Расставаться с ней не так просто», — сказал Билялетдинов журналистам.