Церемония отправления Кубка Гагарина на финальные матчи прошла в Музее космонавтики
МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Торжественная церемония отправления Кубка Гагарина на финальные матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошла в Мемориальном музее космонавтики в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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В пятницу трофей отправится из музея по достопримечательностям Москвы, затем самолетом в Магнитогорск, где пройдут первые два матча финала между действующим чемпионом КХЛ «Металлургом» и СКА.
«КХЛ создавалась со скрипом и спорами, прошло девять лет, и лига заняла свое место в российском спорте. За девять лет наш хоккей сделал шаг вперед, популяризируя спорт. Кубок — это символ мастерства, благородства, победитель будет его достоин. И сложно сказать, кто победит», — сказал на церемонии двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира и Европы Борис Майоров.
Финальная серия КХЛ проводится до четырех побед. Первые два матча пройдут в Магнитогорске 8 и 10 апреля, еще два — в
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