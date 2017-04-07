Церемония отправления Кубка Гагарина на финальные матчи прошла в Музее космонавтики

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В пятницу трофей отправится из музея по достопримечательностям Москвы, затем самолетом в Магнитогорск, где пройдут первые два матча финала между действующим чемпионом КХЛ «Металлургом» и СКА.

«КХЛ создавалась со скрипом и спорами, прошло девять лет, и лига заняла свое место в российском спорте. За девять лет наш хоккей сделал шаг вперед, популяризируя спорт. Кубок — это символ мастерства, благородства, победитель будет его достоин. И сложно сказать, кто победит», — сказал на церемонии двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира и Европы Борис Майоров.