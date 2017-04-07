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7 апреля 2017, 12:48 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«Ак Барс» предложит новый контракт Билялетдинову

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продолжит работу с командой, сообщает «БИЗНЕС Online».

Накануне в клубе было принято стратегическое решение о том, что нынешний главный тренер останется в «Ак Барсе». В ближайшее время Билялетдинову будет предложен новый контракт, в котором, возможно, будут прописаны задачи команды. Кроме того, клубное руководство признало, что команде необходима перестройка состава.

Ранее сообщалось, что Билялетдинов может сделать паузу в карьере, а на пост главного тренера «Ак Барса» рассматривались кандидатуры Дмитрия Квартальнова и Вячеслава Быкова.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции, в котором в четырех матчах проиграл магнитогорскому «Металлургу».

Билялетдинов тренировал «Ак Барс» с 2004 по 2011 годы, после чего вновь возглавил команду в 2014 году.

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