Алексей Анисимов: Рекомендуем судьям финала Кубка Гагарина не читать прессу

В решающих матчах встретятся магнитогорский «Металлург» и СКА. Первый поединок состоится 8 апреля.

— В этом чемпионате класс судей вырос, — цитирует официальный сайт КХЛ Анисимова. — Было, из кого выбирать, и выбор был трудным. Мы не можем назначить на финал 12 человек. Нужно восемь — максимум девять. Поэтому первый критерий — то, как судья отработал на предыдущих стадиях плей-офф, второй — опыт, и третий — физическое и психологическое состояние арбитра, то, как он подвёл себя к финалу.

— Давление на судей в финале многократно увеличится. Они выдержат?

— Конечно, они ощущают давление, но мы стараемся максимально оградить их от него. Сделать так, чтобы они занимались только работой. Рекомендуем не читать прессу, общаться только между собой. Все, что нужно сделать перед финалом, мы сделали. Документы, нормативные материалы, анализ моментов. Поговорили с ребятами, которые будут работать на матчах. И сейчас наступила небольшая передышка. Она пошла нам всем на пользу и позволила не галопом, в спешке готовиться, а разложить всё по полочкам. Теперь остаётся надеяться на то, что не арбитры станут главными действующими лицами финала.