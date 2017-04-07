Оскар Осала: Финал будет похож на матчи с пражским «Львом»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Термин «secondary scoring», означающий способность забивать у третьих-четвертыхзвеньев команды, в российский хоккей привнесли иностранные специалисты. Однако вполне может быть, что именно от результативности нижних звеньев будет зависеть успех «Магнитки» или СКА в нынешнем финале Кубка Гагарина. Оба клуба располагают ударными тройками, которые обеспечивали результат на предыдущих стадиях плей-офф. Скажут ли свое слово в финале те, кто чаще таскает рояль, чем блистает в атаке?

— Оскар, «Металлург» добрался до финала всего за 13 матчей. Этот плей-офф — особенный и не похожий на все предыдущие?

— Да, конечно. Вообще, весь этот сезон уникальный. За исключением нескольких игр в начале чемпионата, мы показывали свой лучший хоккей. За все то время, что я играю в «Металлурге», это, несомненно, лучший сезон. И матчи плей-офф стали логичным продолжением регулярного чемпионата. Мы становимся лучше, сильнее, как команда, от сезона к сезону. Поэтому, я считаю, нам потребовалось всего 13 матчей, чтобы выйти в финал.

— «Куньлунь» и «Барыс» позволяли играть в более открытый хоккей. В серии с «Ак Барсом» нужно было больше внимания уделить обороне. А как будет в играх со СКА?

— Нужно быть более универсальными — сыграть в сбалансированный хоккей. Я имею ввиду, хорошо и в обороне, и в атаке. Мы знаем, что у СКА отличное нападение. Одновременно с этим — очень структурированная защита. Они очень грамотно играют в обороне. Я думаю, что нас ждут захватывающие игры. Высокие скорости, мастерство игроков. Большое влияние окажет игра в неравных составах. Обе команды отлично реализуют большинство. Нам необходимо не допускать своих ошибок, при этом вынуждать соперника ошибаться и зарабатывать удаления. Это будет очень зрелищный финал! Встретятся два хороших тренера, руководящие профессиональными игроками. Наверное, этот финал будет похож на тот, в котором мы играли против пражского «Льва».

— Никогда не заменить игры тренировками. В этом смысле пауза в девять дней, которая была у обеих команд, повлияет на начало финала?

— Это очень долгая пауза! Время тянется очень медленно. И я уже умираю, как хочу играть! (Смеется.) Если серьезно, конечно, за девять дней ты несколько теряешь игровой тонус. С другой стороны, получаешь возможность улучшить свою форму, восстановиться и залечить микротравмы.

Но на игре перерыв скажется. В этой связи первая игра может отличаться от второй в финале. Небольшое влияние, но эта пауза точно окажет. Возможно, немного нестандартным, странным, получится первый период стартового матча. Но думаю, игроки быстро включатся в процесс, и обе команды вернуться в свою игру.

— Вы в третий раз за четыре года выходите в финал. Наверное, уже нет того волнения, которое было раньше?

— Если честно, я волнуюсь перед каждым матчем. Даже если это — игра с новокузнецким «Металлургом» в регулярном чемпионате. А перед финалом испытывать волнение — это нормально. На кону — большая цель, к которой мы шли на протяжении всего сезона!

— Чем СКА запомнился по матчам в «гладком» чемпионате?

— В первой игре мы были очень близки к победе. Но немного не хватило, СКА победил. Мы сделали выводы, разобрали игру соперника перед домашней встречей. И на своем льду уже были лучше, смогли победить по буллитам. Оба матча были очень сложными, отняли много сил. Но я считаю, что счет 1:1 по победам в регулярном сезоне — это честный счет.

— «Металлург» в финале имеет преимущество своей площадки. Насколько оно может стать определяющим фактором в конечном итоге?

— Из семи возможных матчей мы можем четыре сыграть на своем поле. И я считаю, что это — громадное преимущество. ​.