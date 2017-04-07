«Авангард» расстался с Дэвидом Бутом
«Авангард» расторг контракт с американским нападающим Дэвидом Бутом, сообщил «СЭ» источник знакомый с ситуацией.
На прошлой неделе команду возглавил Андрей Скабелка, который не стал препятствовать уходу легионера.
Американец перешел в команду из Омска в конце ноября. За 19 матчей регулярного чемпионата форвард набрал 8 (4+4) очков. Кроме того, он отметился 2 (2+0) результативными баллами в 12 играх
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