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7 апреля 2017, 12:26 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Авангард» расстался с Дэвидом Бутом

«Авангард» расторг контракт с американским нападающим Дэвидом Бутом, сообщил «СЭ» источник знакомый с ситуацией.

На прошлой неделе команду возглавил Андрей Скабелка, который не стал препятствовать уходу легионера.

Американец перешел в команду из Омска в конце ноября. За 19 матчей регулярного чемпионата форвард набрал 8 (4+4) очков. Кроме того, он отметился 2 (2+0) результативными баллами в 12 играх плей-офф. (Евгений БЕЛОУСОВ).

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