«Авангард» расстался с Дэвидом Бутом

На прошлой неделе команду возглавил Андрей Скабелка, который не стал препятствовать уходу легионера.

Американец перешел в команду из Омска в конце ноября. За 19 матчей регулярного чемпионата форвард набрал 8 (4+4) очков. Кроме того, он отметился 2 (2+0) результативными баллами в 12 играх плей-офф. (Евгений БЕЛОУСОВ).