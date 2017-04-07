Геннадий Величкин: Надеюсь, что финал станет лучшим в истории КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Согласны с тем, что «Магнитка» имеет определенное преимущество, ведь для вашей команды это уже третий финал за четыре последних года?

— Нет, это просто приятный для нас факт. Но сейчас к делу он отношения не имеет. Я считаю, что фаворитом будет СКА. Хотя обе команды сейчас находятся в равных условиях.

— Год назад почти все ставили не на вас, а на ЦСКА. Сейчас картина все-таки поменялась.

— Оценивать шансы — это не наше дело. Мы спокойно готовимся к предстоящим играм.

— Есть шанс увидеть в первом матче защитника Алексея Береглазова, у которого была травма?

— Да, Береглазов в порядке. Он готов сыграть.

— В составе «Магнитки» и СКА собраны почти все главные звезды КХЛ. Предстоящий финал станет лучшим в истории лиги?

— Я надеюсь на это. Хочется, чтобы финальная серия получилась классной и порадовала красивым хоккеем болельщиков.

— Наверное, никогда раньше у вашей команды не было такого легкого и быстрого пути в финал?

— Иногда в спорте бывает и такое. Но я не согласен с мнением, что «Металлургу» пришлось легко. Посчитайте, сколько матчей закончилась в нашу пользу с минимальным преимуществом. В серии с «Барысом» дважды нам удалось выиграть только в овертаймах. Доходило дело до дополнительного времени и с «Ак Барсом». Нас вообще не надо хвалить. Ничего еще не окончено. В нынешнем плей-офф матчи были напряженными — такими же, как и год назад.

— Преимущество своего льда будет иметь значение, поскольку все знают, как тяжело приходится любой команде играть в Санкт-Петербурге?

— Нет. Вспомните прошлый год, когда мы бились с ЦСКА. В финале преимущество своей площадки не играет роли.

— Длинная пауза между сериями может помешать вашей команде?

— Это только с одной стороны она длинная, с другой — короткая. Большой плюс заключается в том, что ребята успевают и как следует восстановиться, и подлечиться. К тому же у тренеров и хоккеистов есть время в более спокойной обстановке поработать над тактическими моментами. Но самое главное, что обе команды находятся в равных условиях.

— Отсутствие травмированных Дацюка и Войнова у СКА сыграет в вашу пользу?

— Не знаю, кто есть или кого не будет у соперника. Готов говорить только за свою команду.

— Всех не перестают удивлять ваши игроки, особенно Зарипов, идущий на рекорд плей-офф по заброшенным шайбам. А вас он впечатлил?

— Мы с ним так и договаривались. Еще при подписании контракта (смеется). Он его отрабатывает.

— Уверен, что вы уже давно работаете над продлением соглашений с ведущими игроками команды — Кошечкиным, Ли, Зариповым. Насколько тяжело будет их удержать?

— Сегодня мы подписали новый контракт с Кошечкиным. Если говорить об остальных игроках, то я не думаю, что их будет тяжело удержать. Слово «тяжело» здесь вообще не подходит. Будет обычный, рабочий переговорный процесс.

— Как вы отнеслись к решению НХЛ не ехать на Олимпиаду в Корею?

— Отсутствие лучших спортсменов на самом престижном мировом соревновании — это плохо. Мы все переживаем за наш вид спорта и хотим видеть на Олимпиаде всех сильнейших. Худа без добра не бывает. Наверное, в сборных появятся молодые ребята, которым дадут шанс проявить себя.

— Разве вы будете против, если в финале хоккейного турнира в Пхенчхане сыграют ваши ветераны — Сергей Мозякин за Россию и Крис Ли за Канаду?

— Почему бы и нет? Такой вариант меня устроит.