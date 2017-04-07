«Магнитка» и СКА разыграют главный приз сезона
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартует главное событие сезона. В Магнитогорске местный «Металлург» примет петербургский СКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Оба коллектива победили в Западной и Восточной конференциях необычайно легко, проиграв лишь по одному матчу в трех раундах
плей-офф. Но, по мнению экспертов, решающее противостояние может затянуться надолго.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что противостояние «Магнитки» и СКА в финальной серии вполне может растянуться до семи игр, поскольку оба соперника равны по своему уровню.
— Думаю, нас ждет крайне зрелищная серия, — заявил «Известиям» Александр Кожевников. — СКА направит основные усилия на обезвреживание первого звена «Металлурга». В связи с этим «Магнитке» будет важно подготовить остальные звенья для того, чтобы они забивали голы. Но здесь априори у СКА преимущество — Олег Знарок имеет более сбалансированный состав, где каждая тройка форвардов способна решить эпизод, как показала серия с «Локомотивом». Поэтому, если просядут Сергей Мозякин, Данис Зарипов и Ян Коварж, фаворитами станут питерцы.
По мнению олимпийского чемпиона 1988 года,
— У СКА все четыре звена могут решить исход матча, — сказал «Известиям» Валерий Каменский. — При этом «Магнитка» также имеет ровный состав игроков, способных успешно реализовывать большинство и обороняться в меньшинстве. Да, у команды Ильи Воробьева выделяется первое звено. Но оно стоит особняком от остального коллектива в плане завершения атак. А по части рабочей силы все четыре пятерки могут навязать борьбу, выполнить черновую работу в обороне и сыграть на результат. Что касается потерь команд, то такой игрок, как Дацюк, который играл в НХЛ и знает, что такое
Из проблем СКА собеседник «Известий» отметил травму основного вратаря Микко Коскинена, отыгравшего в основном составе наибольшую часть
Вместе с тем эксперты признали, что нынешний Кубок Гагарина является самым скучным за всю девятилетнюю историю КХЛ. В трех раундах было сыграно 14 серий, но ни одна из них не продлилась максимально возможные семь матчей. При этом до шестых встреч дошли только четыре серии: две в первом раунде (омский «Авангард» выиграл у владивостокского «Адмирала», а астанинский «Барыс» — у челябинского «Трактора»), две — во втором (казанский «Ак Барс» прошел «Авангард», «Локомотив» оказался сильнее ЦСКА).
— Состав финала Кубка Гагарина был прогнозируем, и это — проблема нашего чемпионата, — заключил Александр Кожевников. — Нужно, чтобы у всех были равные условия. Тогда будет интересная лига без сухих побед и поражений в финалах конференций. Сегодня же у нас имеется перекос по возможностям клубов. Есть группа сильнейших в лице СКА, ЦСКА, «Салавата Юлаева» и «Магнитки» — и остальные. Сейчас из этого квартета вырывается вперед СКА — если они и дальше будут скупать игроков, выходя за финансовую планку, то зрелищность КХЛ упадет еще больше. Совету директоров лиги надо подумать над тем, как этого избежать. Нужно четко обозначить черту, потолок зарплат и последовательно его соблюдать. Тогда сильные игроки будут равномерно расходиться по клубам.
При максимальном количестве матчей финальная серия Кубка Гагарина продлится до 20 апреля. Преимущество домашней площадки в решающей встрече принадлежит «Металлургу» — на правах победителя Восточной конференции в регулярном чемпионате КХЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter