«Магнитка» и СКА разыграют главный приз сезона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что противостояние «Магнитки» и СКА в финальной серии вполне может растянуться до семи игр, поскольку оба соперника равны по своему уровню.

— Думаю, нас ждет крайне зрелищная серия, — заявил «Известиям» Александр Кожевников. — СКА направит основные усилия на обезвреживание первого звена «Металлурга». В связи с этим «Магнитке» будет важно подготовить остальные звенья для того, чтобы они забивали голы. Но здесь априори у СКА преимущество — Олег Знарок имеет более сбалансированный состав, где каждая тройка форвардов способна решить эпизод, как показала серия с «Локомотивом». Поэтому, если просядут Сергей Мозякин, Данис Зарипов и Ян Коварж, фаворитами станут питерцы.

По мнению олимпийского чемпиона 1988 года, вице-президента КХЛ по развитию Валерия Каменского, у СКА есть возможности варьировать тактику по ходу матча. Именно это помогло им уверенно переиграть в полуфинале Западной конференции московское «Динамо» (счет в серии 4:1), а в финале — ярославский «Локомотив» (4:0). Несмотря на травму Павла Дацюка, коллективу Олега Знарка с помощью Ильи Ковальчука, Евгения Дадонова, Вадима Шипачева, Никиты Гусева и Евгения Кетова не раз удавалось переламывать ход неудачно складывавшихся для него встреч.

— У СКА все четыре звена могут решить исход матча, — сказал «Известиям» Валерий Каменский. — При этом «Магнитка» также имеет ровный состав игроков, способных успешно реализовывать большинство и обороняться в меньшинстве. Да, у команды Ильи Воробьева выделяется первое звено. Но оно стоит особняком от остального коллектива в плане завершения атак. А по части рабочей силы все четыре пятерки могут навязать борьбу, выполнить черновую работу в обороне и сыграть на результат. Что касается потерь команд, то такой игрок, как Дацюк, который играл в НХЛ и знает, что такое плей-офф, мог бы помочь СКА. Но выигрывает команда, а не игрок. Естественно, Павел был бы полезен петербуржцам, но в связи с травмой команде и тренерам придется компенсировать эту потерю.

Из проблем СКА собеседник «Известий» отметил травму основного вратаря Микко Коскинена, отыгравшего в основном составе наибольшую часть плей-офф. В серии с «Локомотивом» его успешно подменил голкипер сборной России Игорь Шестеркин.

Цитата Валерий Каменский Шестеркин — вратарь национальной сборной. Он очень хорошо отыграл серию с «Локомотивом». И на него можно положиться как на достаточно надежного голкипера.

Вместе с тем эксперты признали, что нынешний Кубок Гагарина является самым скучным за всю девятилетнюю историю КХЛ. В трех раундах было сыграно 14 серий, но ни одна из них не продлилась максимально возможные семь матчей. При этом до шестых встреч дошли только четыре серии: две в первом раунде (омский «Авангард» выиграл у владивостокского «Адмирала», а астанинский «Барыс» — у челябинского «Трактора»), две — во втором (казанский «Ак Барс» прошел «Авангард», «Локомотив» оказался сильнее ЦСКА).

— Состав финала Кубка Гагарина был прогнозируем, и это — проблема нашего чемпионата, — заключил Александр Кожевников. — Нужно, чтобы у всех были равные условия. Тогда будет интересная лига без сухих побед и поражений в финалах конференций. Сегодня же у нас имеется перекос по возможностям клубов. Есть группа сильнейших в лице СКА, ЦСКА, «Салавата Юлаева» и «Магнитки» — и остальные. Сейчас из этого квартета вырывается вперед СКА — если они и дальше будут скупать игроков, выходя за финансовую планку, то зрелищность КХЛ упадет еще больше. Совету директоров лиги надо подумать над тем, как этого избежать. Нужно четко обозначить черту, потолок зарплат и последовательно его соблюдать. Тогда сильные игроки будут равномерно расходиться по клубам.

При максимальном количестве матчей финальная серия Кубка Гагарина продлится до 20 апреля. Преимущество домашней площадки в решающей встрече принадлежит «Металлургу» — на правах победителя Восточной конференции в регулярном чемпионате КХЛ.