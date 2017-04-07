Вячеслав Быков: Знаю, кто победит в финале
Бывший главный тренер сборной России и СКА поделился ожиданиями от решающих матчей
плей-офф, высоко оценил заявление Александра Овечкина относительно Олимпиады‑2018 и рассказал о своих ближайших планах.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— По мере возможности слежу за
— Возьметесь спрогнозировать итог?
— Нет, я в эти игры не играю, мы же с вами болельщики. Правда, победителя знаю (улыбается).
— Каковы преимущества магнитогорцев?
— «Металлург» — сбалансированный и опытный кубковый боец, он силен не только первой пятеркой. Не стал бы недооценивать другие звенья, выполняющие большой объем работы в техническом и тактическом плане. У «Магнитки» молодой тренер с опытом работы в сборной и другими специалистами.
— Можно назвать магнитогорцев первой
— В этом плане согласен с вами. Тандем Виктора Рашникова и Геннадия Величкина смог создать боеспособный коллектив, где очень четко распределены роли. Начиная с девяностых годов «Магнитка» превратилась в самобытный коллектив и демонстрировала высокие результаты под руководством разных тренеров: Дэйва Кинга, Валерия Белоусова, Майка Кинэна.
— Как оцениваете заявление Александра Овечкина, планирующего выступить в Пхенчхане-2018, несмотря на запрет лиги?
— Это мужественный патриотичный поступок. Зная Сашу и его родителей, я не удивлен. Чтобы выразить недоверие системе, в которой он находится, нужна смелость и твердая гражданская позиция. К сожалению, лига и профсоюз пока не слышат крики души наших и других ребят. Видимо, у ее руководства другие интересы.
— Лига еще может изменить позицию?
— Сомневаюсь. Нынешняя ситуация похожа на торг, и каждый хочет остаться в выигрыше. Инициатива сейчас на стороне НХЛ, а заинтересованных игроков не так много, чтобы создать прецедент для нового локаута. Это бизнес, и если солидарность возымеет действия, это ударит по карману хоккеистов.
— Какие видите преимущества в нынешней ситуации?
— Конечно, со стороны лиги это эгоизм чистой воды, но мир от этого не остановится. В любом случае Олимпиада состоится, и на ней засверкают другие звезды. Все равно будут интересные матчи и шоу. Однако лучшие игроки останутся вне Игр, и болельщики их не увидят, зато откроют для себя новых хоккеистов.
— При этом международные организации поддержали стремление игроков поехать на Игры.
— Очень рад, что МОК не прогнулся. НХЛ продолжает диктовать свои условия, хотя питается за счет Европы и сгребает всех лучших. К сожалению, в мире пока нет конкурентоспособной лиги, которая смогла бы препятствовать такой позиции. Будем надеяться, что со временем КХЛ вместе с европейским сообществом прекратит отток лучших игроков с нашего континента.
— Как прокомментируете заявления в швейцарских СМИ о вашем скором уходе из «Фрибурга»?
— Информация о «Фрибурге» некорректная. Я сказал, что не буду тренировать эту команду в следующем сезоне. В этом году клуб переживал трудные времена, и, поскольку я вхожу в попечительский совет, меня позвали консультантом. Сейчас чемпионат закончился, и решается вопрос по тренеру на следующий год, поскольку контракт нынешнего закончился. Необходимость в моей помощи будет зависеть от будущего штаба.
— Вам поступали предложения из других клубов?
— В течение сезона у меня были предложения из КХЛ, но пока я не готов принять клуб по определенным причинам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter