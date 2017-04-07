Вячеслав Быков: Знаю, кто победит в финале

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— По мере возможности слежу за плей-офф, — сказал Быков. — Хоккей, продемонстрированный «Магниткой» и СКА, дает надежду на зрелищное противостояние двух хоккейных школ с выдающимися игроками, а также тренерами сборной в обоих штабах. Команды отдохнули перед финалом и хорошо друг друга изучили. Состав петербургской команды впечатляет. В нем хватает талантливых и мастеровитых исполнителей.

— Возьметесь спрогнозировать итог?

— Нет, я в эти игры не играю, мы же с вами болельщики. Правда, победителя знаю (улыбается).

— Каковы преимущества магнитогорцев?

— «Металлург» — сбалансированный и опытный кубковый боец, он силен не только первой пятеркой. Не стал бы недооценивать другие звенья, выполняющие большой объем работы в техническом и тактическом плане. У «Магнитки» молодой тренер с опытом работы в сборной и другими специалистами.

— Можно назвать магнитогорцев первой командой-династией в КХЛ?

— В этом плане согласен с вами. Тандем Виктора Рашникова и Геннадия Величкина смог создать боеспособный коллектив, где очень четко распределены роли. Начиная с девяностых годов «Магнитка» превратилась в самобытный коллектив и демонстрировала высокие результаты под руководством разных тренеров: Дэйва Кинга, Валерия Белоусова, Майка Кинэна.

— Как оцениваете заявление Александра Овечкина, планирующего выступить в Пхенчхане-2018, несмотря на запрет лиги?

— Это мужественный патриотичный поступок. Зная Сашу и его родителей, я не удивлен. Чтобы выразить недоверие системе, в которой он находится, нужна смелость и твердая гражданская позиция. К сожалению, лига и профсоюз пока не слышат крики души наших и других ребят. Видимо, у ее руководства другие интересы.

— Лига еще может изменить позицию?

— Сомневаюсь. Нынешняя ситуация похожа на торг, и каждый хочет остаться в выигрыше. Инициатива сейчас на стороне НХЛ, а заинтересованных игроков не так много, чтобы создать прецедент для нового локаута. Это бизнес, и если солидарность возымеет действия, это ударит по карману хоккеистов.

— Какие видите преимущества в нынешней ситуации?

— Конечно, со стороны лиги это эгоизм чистой воды, но мир от этого не остановится. В любом случае Олимпиада состоится, и на ней засверкают другие звезды. Все равно будут интересные матчи и шоу. Однако лучшие игроки останутся вне Игр, и болельщики их не увидят, зато откроют для себя новых хоккеистов.

— При этом международные организации поддержали стремление игроков поехать на Игры.

— Очень рад, что МОК не прогнулся. НХЛ продолжает диктовать свои условия, хотя питается за счет Европы и сгребает всех лучших. К сожалению, в мире пока нет конкурентоспособной лиги, которая смогла бы препятствовать такой позиции. Будем надеяться, что со временем КХЛ вместе с европейским сообществом прекратит отток лучших игроков с нашего континента.

— Как прокомментируете заявления в швейцарских СМИ о вашем скором уходе из «Фрибурга»?

— Информация о «Фрибурге» некорректная. Я сказал, что не буду тренировать эту команду в следующем сезоне. В этом году клуб переживал трудные времена, и, поскольку я вхожу в попечительский совет, меня позвали консультантом. Сейчас чемпионат закончился, и решается вопрос по тренеру на следующий год, поскольку контракт нынешнего закончился. Необходимость в моей помощи будет зависеть от будущего штаба.

— Вам поступали предложения из других клубов?

— В течение сезона у меня были предложения из КХЛ, но пока я не готов принять клуб по определенным причинам.