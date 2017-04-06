Григорий Панин: Арбитр подлетел сзади и схватил за шею. А я в чем виноват?

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НУЖЕН НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ХОККЕИСТОВ

— Вы много нового про себя прочитали после того случая в Ярославле, где вы сыграли грубо против двух игроков, получили 50 минут штрафа, а позже получили восьмиматчевую дисквалификацию?

— Нет, так как прекрасно понимаю, что там про меня напишут.

— В первом моменте вы ударили в голову Макса Тальбо. Не будете же спорить, что нарушение было чистым?

— Не сказать, чтобы я попал в него очень сильно. Если честно, то я его вообще вскользь задел. Там не было такого, после чего можно было долгое время лежать на льду. Да и потом, он вышел играть в следующей смене.

— Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после игры обвинил Тальбо в симуляции.

— Это настоящая беда, что у нас правила такие: ты попадаешь в голову, и не важно, попал ли ты ему прямо или касанием, то тебя удаляют до конца игры. Даже нет смысла критиковать по этому поводу судей — так у нас оценивают большинство силовых приемов. Я же знаю, как дело было. В игре ты четко чувствуешь такие моменты. И не было прямого удара в голову. Зачем мне обманывать?

— Видео с Брэндоном Козуном нигде нет, и мне неловко обвинять вас в грубости.

— Меня тоже удивляет, что никто ничего не видел, но меня наказали. Брэндон поехал на меня, у легионера «Локомотива» руки были впереди, а я просто среагировал. Оказался быстрей и выше. Зачем вот он поехал?

— В одном из интервью вы сказали, что КХЛ не хватает органа, где бы вы могли оспорить свое наказание.

— Очень не хватает. Мне дали восемь матчей, и я никак не могу защититься. Должен быть независимый орган, куда бы вызывали хоккеистов, дали бы им сказать, защитить себя, объяснить, в конце концов. Такой бы орган я бы и возглавил после окончания карьеры.

— Идея хорошая.

— Главное, чтобы он был полностью независим. Не нужно делать его постоянным, эксперты там должны были собираться время от времени. А сейчас нас никто не выслушивает. Со мной это второй раз в сезоне.

СТЫДНО ЗА НАРУШЕНИЕ ПРОТИВ МЕРЛИ

— Вы же толкнули арбитра во встрече со «Слованом» и получили четыре матча дисквалификации.

— Удалили до конца, дали четыре матча, а в чем я виноват?

— Судей толкать нельзя.

— Была потасовка. Я не знаю, учат ли лайнсменов разнимать драки, но наверняка учат. Тот арбитр подлетел ко мне сзади и схватил за шею. Я был уверен, что это кто-то из соперников, ну так принято влезать, если хочешь остановить потасовку. Естественно, я отмахнулся, но даже не понимал, что это арбитр.

— Понятно, почему лига выписала вам восемь игр. У вас плохая кредитная история, и уже далеко не первое наказание. Но, скажите, этот случай похож на тот, когда в матче «Ак Барс» — «Медвешчак» вы грубо атаковали нападающего загребского клуба Мэтта Мерли и получили 11 игр дисквалификации?

— Нет-нет, это совсем разные истории. За то нарушение мне стыдно, я уже объяснял, что поступил плохо и говорил, с чем это было связано. В Ярославле была другая ситуация — я защищался. Получилось, что я попал, а Козун — нет, но могло бы быть и наоборот. Знаю, как вы хотите спросить.

— Да, контролировали ли вы себя?

— В матче с «Локомотивом» я четко осознавал, что делаю.

— Я не верю в версию любителей хоккея, которые считали, будто вы получили приказ тренера нанести кому-нибудь травму. Но я верю в то, что вы хотели в какой-то момент изменить характер встречи, подхлестнуть партнеров.

— Отчасти, так и есть. Тот матч складывался для нас неудачно. Мы могли забить, например, реализовывать численное преимущество в двух игроков. Игра «пять на три» — ключевой момент во многих встречах. Мы не забили и началось катание туда-сюда. Вроде бы играем в чужой зоне, а моментов нет. Да, эмоциональный фон был плохим. Я, возвращаясь на скамейку, кричал ребятам, подбадривал их. Но ничего не помогало. Да, я решил каким-то моментом разбудить парней, прекрасно понимая, что на меня в случае чего упадут все шишки. Но нужно было брать на себя ответственность.

— То есть, надо было обязательно кого-то сломать.

— Не путайте. Я не хотел наносить никому травму. Но против кого-то из лидеров необходимо было сыграть жестко.

— Знаю, что сейчас вы ведете переговоры по поводу нового контракта. Не только с ЦСКА, но и с другими клубами. Вы не хотите остаться в Москве?

— О, да город вообще не имеет никакого значения. У меня нет предвзятого отношения к столице, но нет и такого, что ради этого города я могу чем-то пожертвовать. Много других аргументов на переговорах. Финансовые условия, мое игровое время.

— Тренер?

— Тренер? Нет, не думаю, что личность тренера как-то повлияет на мой выбор. В этом смысле я спокоен.

— То есть, если пригласит условный «Ак Барс» с условным Дмитрием Квартальновым во главе, и вас все устроит по условиям, то вы пойдете?

— А почему я должен не идти? В ЦСКА я переходил для того, чтобы играть, и мне давали такую возможность. Вспомните, в каком я положении был в свой последний сезон в Казани. Один раз выходишь на лед, а три матча сидишь.

— В этом сезоне вы играли не так часто.

— Но это было связано не с тренером, а с другими факторами. Были дисквалификации, была травма. Но когда у меня не было наказаний и повреждений, я практически всегда попадал в состав.

ЕХАТЬ В ЮЖНУЮ АМЕРИКУ НЕ БОЮСЬ

— Смешно, что игроки ЦСКА так удивлены отставкой Дмитрия Квартальнова.

— Мы выигрываем регулярный чемпионат. Да, в плей-офф нам не везло. Был полуфинал, был финал, а в этот раз все вообще досрочно закончилось. Но если брать общий итог, то вряд ли такие показатели есть хоть у одного клуба.

— Видел вашу команду прошлым летом. Все уже были уставшими и от порядков, которые были в вашем коллективе, и от игры.

— Это же предсезонная подготовка — всегда будут недовольные. Но во время сезона ты об этом мгновенно забываешь, так как есть результат. Отчего случаются конфликты — команда проигрывает, сразу же появляются обиды на тренера, мол, он меня не с теми поставил, не дает делать то или другое. Но когда идут победы, ты ни на что не обращаешь внимание.

— Тренер ЦСКА сказал, что вам в решающий момент не хватило Александра Радулова. Наверное, он прав. И дело даже не в его игровых качествах.

— Заменить Сашу было невозможно. Он был сердцем в раздевалке и на льду. Во время матча он мог совершить действие, которое бы изменило ход встречи. Да и вне игрового время поддерживал наш дух. Наверное, стоит согласиться, что такого игрока нам не хватило.

— Вы играете стабильно, ровно, у вас много сильных качеств. Но что мешает сделать шаг вперед и, например, пробиться в сборную?

— Я согласен с тем, что немного застрял на одном уровне без каких-то рывков вверх. Но мои проблемы очевидны, и я их признаю. Я получаю удаления. Иногда справедливые, иногда нет, но могу нарушить правила и оставить команду в меньшинстве. От этого надо избавляться и я работаю над собой, но что-то не получается.

— При этом пройти вас один в один практически нереально, в единоборствах вы тоже не уступаете. Достаточно жесткий.

— Во время сезона были голы, когда моя вина в пропущенных шайбах очевидна. Но этих моментов было не так много.

— Вы известны тем, что летом любите покорять горы. И не с помощью альпинистских снаряжений, а просто подняться. Куда поедете на этот раз?

— Выбираю между Аргентиной и Камчаткой. Минус Южной Америки в том, что туда надо ехать на две недели, но, возможно, найдем тур дней на 7−10. Скоро это все решится.

— Не боитесь ехать в Южную Америку?

— А что там?

— Преступность.

— О, в этом смысле я точно не боюсь. Помню, гулял по Шанхаю и ушел от места, где ходят туристы. Иду по какой-то улице, где мне со всех сторон предлагают купить все, что запрещено. От наркотиков до оружия. Я от всего отказываюсь, и ко мне в конце улицы подходят и спрашивают — слушай, ну скажи, что тебе вообще нужно. Мы достанем все, что угодно. Ничего, отвечаю, не надо.

— Да уж.

— Страха не было, но очень интересно.