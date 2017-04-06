Григорий Панин: Арбитр подлетел сзади и схватил за шею. А я в чем виноват?
Единственный хоккеист КХЛ, который знает, как он проведет первые восемь матчей следующего сезона — Григорий Панин. Защитник получил восьмиматчевую дисквалификацию в последней игре ЦСКА в серии с «Локомотивом», заработав в той встрече 50 минут штрафа. Один из самых грубых игроков лиги призывает ее сформировать независимый апелляционный орган. И он готов возглавить его после окончания карьеры.
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НУЖЕН НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ХОККЕИСТОВ
— Вы много нового про себя прочитали после того случая в Ярославле, где вы сыграли грубо против двух игроков, получили 50 минут штрафа, а позже получили восьмиматчевую дисквалификацию?
— Нет, так как прекрасно понимаю, что там про меня напишут.
— В первом моменте вы ударили в голову Макса Тальбо. Не будете же спорить, что нарушение было чистым?
— Не сказать, чтобы я попал в него очень сильно. Если честно, то я его вообще вскользь задел. Там не было такого, после чего можно было долгое время лежать на льду. Да и потом, он вышел играть в следующей смене.
— Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после игры обвинил Тальбо в симуляции.
— Это настоящая беда, что у нас правила такие: ты попадаешь в голову, и не важно, попал ли ты ему прямо или касанием, то тебя удаляют до конца игры. Даже нет смысла критиковать по этому поводу судей — так у нас оценивают большинство силовых приемов. Я же знаю, как дело было. В игре ты четко чувствуешь такие моменты. И не было прямого удара в голову. Зачем мне обманывать?
— Видео с Брэндоном Козуном нигде нет, и мне неловко обвинять вас в грубости.
— Меня тоже удивляет, что никто ничего не видел, но меня наказали. Брэндон поехал на меня, у легионера «Локомотива» руки были впереди, а я просто среагировал. Оказался быстрей и выше. Зачем вот он поехал?
— В одном из интервью вы сказали, что КХЛ не хватает органа, где бы вы могли оспорить свое наказание.
— Очень не хватает. Мне дали восемь матчей, и я никак не могу защититься. Должен быть независимый орган, куда бы вызывали хоккеистов, дали бы им сказать, защитить себя, объяснить, в конце концов. Такой бы орган я бы и возглавил после окончания карьеры.
— Идея хорошая.
— Главное, чтобы он был полностью независим. Не нужно делать его постоянным, эксперты там должны были собираться время от времени. А сейчас нас никто не выслушивает. Со мной это второй раз в сезоне.
СТЫДНО ЗА НАРУШЕНИЕ ПРОТИВ МЕРЛИ
— Вы же толкнули арбитра во встрече со «Слованом» и получили четыре матча дисквалификации.
— Удалили до конца, дали четыре матча, а в чем я виноват?
— Судей толкать нельзя.
— Была потасовка. Я не знаю, учат ли лайнсменов разнимать драки, но наверняка учат. Тот арбитр подлетел ко мне сзади и схватил за шею. Я был уверен, что это
— Понятно, почему лига выписала вам восемь игр. У вас плохая кредитная история, и уже далеко не первое наказание. Но, скажите, этот случай похож на тот, когда в матче «Ак Барс» — «Медвешчак» вы грубо атаковали нападающего загребского клуба Мэтта Мерли и получили 11 игр дисквалификации?
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— Да, контролировали ли вы себя?
— В матче с «Локомотивом» я четко осознавал, что делаю.
— Я не верю в версию любителей хоккея, которые считали, будто вы получили приказ тренера нанести
— Отчасти, так и есть. Тот матч складывался для нас неудачно. Мы могли забить, например, реализовывать численное преимущество в двух игроков. Игра «пять на три» — ключевой момент во многих встречах. Мы не забили и началось катание
— То есть, надо было обязательно
— Не путайте. Я не хотел наносить никому травму. Но против
— Знаю, что сейчас вы ведете переговоры по поводу нового контракта. Не только с ЦСКА, но и с другими клубами. Вы не хотите остаться в Москве?
— О, да город вообще не имеет никакого значения. У меня нет предвзятого отношения к столице, но нет и такого, что ради этого города я могу
— Тренер?
— Тренер? Нет, не думаю, что личность тренера
— То есть, если пригласит условный «Ак Барс» с условным Дмитрием Квартальновым во главе, и вас все устроит по условиям, то вы пойдете?
— А почему я должен не идти? В ЦСКА я переходил для того, чтобы играть, и мне давали такую возможность. Вспомните, в каком я положении был в свой последний сезон в Казани. Один раз выходишь на лед, а три матча сидишь.
— В этом сезоне вы играли не так часто.
— Но это было связано не с тренером, а с другими факторами. Были дисквалификации, была травма. Но когда у меня не было наказаний и повреждений, я практически всегда попадал в состав.
ЕХАТЬ В ЮЖНУЮ АМЕРИКУ НЕ БОЮСЬ
— Смешно, что игроки ЦСКА так удивлены отставкой Дмитрия Квартальнова.
— Мы выигрываем регулярный чемпионат. Да, в
— Видел вашу команду прошлым летом. Все уже были уставшими и от порядков, которые были в вашем коллективе, и от игры.
— Это же предсезонная подготовка — всегда будут недовольные. Но во время сезона ты об этом мгновенно забываешь, так как есть результат. Отчего случаются конфликты — команда проигрывает, сразу же появляются обиды на тренера, мол, он меня не с теми поставил, не дает делать то или другое. Но когда идут победы, ты ни на что не обращаешь внимание.
— Тренер ЦСКА сказал, что вам в решающий момент не хватило Александра Радулова. Наверное, он прав. И дело даже не в его игровых качествах.
— Заменить Сашу было невозможно. Он был сердцем в раздевалке и на льду. Во время матча он мог совершить действие, которое бы изменило ход встречи. Да и вне игрового время поддерживал наш дух. Наверное, стоит согласиться, что такого игрока нам не хватило.
— Вы играете стабильно, ровно, у вас много сильных качеств. Но что мешает сделать шаг вперед и, например, пробиться в сборную?
— Я согласен с тем, что немного застрял на одном уровне без
— При этом пройти вас один в один практически нереально, в единоборствах вы тоже не уступаете. Достаточно жесткий.
— Во время сезона были голы, когда моя вина в пропущенных шайбах очевидна. Но этих моментов было не так много.
— Вы известны тем, что летом любите покорять горы. И не с помощью альпинистских снаряжений, а просто подняться. Куда поедете на этот раз?
— Выбираю между Аргентиной и Камчаткой. Минус Южной Америки в том, что туда надо ехать на две недели, но, возможно, найдем тур дней на 7−10. Скоро это все решится.
— Не боитесь ехать в Южную Америку?
— А что там?
— Преступность.
— О, в этом смысле я точно не боюсь. Помню, гулял по Шанхаю и ушел от места, где ходят туристы. Иду по
— Да уж.
— Страха не было, но очень интересно.
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