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6 апреля 2017, 19:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Автомобилист» в товарищеской встрече обыграл сборную Казахстана

Екатеринбургский «Автомобилист» в выставочном матче одержал победу с минимальным счётом над сборной Казахстана, встреча завершилась со счётом 1:0.

Екатеринбургский Автомобилист в выставочном матче одержал победу с минимальным счётом над сборной Казахстана встреча завершилась со счётом 1:0. Увеличить
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Единственную заброшенную шайбу матча записал на свой счёт Евгений Чесалин, Владимир Сохатский оформил шат-аут.

Завтра команда Владимира Крикунова проведёт с Казахстаном ещё одну встречу.

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