«Автомобилист» в товарищеской встрече обыграл сборную Казахстана
Екатеринбургский «Автомобилист» в выставочном матче одержал победу с минимальным счётом над сборной Казахстана, встреча завершилась со счётом 1:0.
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Единственную заброшенную шайбу матча записал на свой счёт Евгений Чесалин, Владимир Сохатский оформил
Завтра команда Владимира Крикунова проведёт с Казахстаном ещё одну встречу.
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