Агент: ЦСКА интересуется хоккеистом «Колорадо» Задоровым

В нынешнем сезоне Задоров провел за «Колорадо» 56 матчей, в которых отдал 10 передач. Остаток регулярного сезона игрок пропустил из-за травмы, полученной им в середине февраля. В марте хоккеист перенес операцию. Контракт Задорова с клубом истекает в нынешнем году.

«Знаю, что ЦСКА проявляет интерес к Задорову, а дальше все зависит от переговоров с “Колорадо”. Надеюсь, что в ближайшие дни начнутся переговоры о контракте с клубом на несколько лет, — сказал Тыжных. — Сейчас переговоры с “Колорадо” — самое основное, самое главное для нас».

Задоров является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года. Права на игрока принадлежат ЦСКА. Ранее президент клуба Игорь Есмантович сообщил порталу «Чемпионат», что армейцы хотели бы вернуть выступающих в НХЛ Романа Любимова, Никиту Зайцева, Алексея Марченко, Игоря Григоренко, чьи соглашения с клубами истекают также в нынешнем году.