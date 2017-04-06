Агент: ЦСКА интересуется хоккеистом «Колорадо» Задоровым
МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб ЦСКА проявляет интерес к защитнику клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Никите Задорову. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Тыжных.
В нынешнем сезоне Задоров провел за «Колорадо» 56 матчей, в которых отдал 10 передач. Остаток регулярного сезона игрок пропустил
«Знаю, что ЦСКА проявляет интерес к Задорову, а дальше все зависит от переговоров с “Колорадо”. Надеюсь, что в ближайшие дни начнутся переговоры о контракте с клубом на несколько лет, — сказал Тыжных. — Сейчас переговоры с “Колорадо” — самое основное, самое главное для нас».
Задоров является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года. Права на игрока принадлежат ЦСКА. Ранее президент клуба Игорь Есмантович сообщил порталу «Чемпионат», что армейцы хотели бы вернуть выступающих в НХЛ Романа Любимова, Никиту Зайцева, Алексея Марченко, Игоря Григоренко, чьи соглашения с клубами истекают также в нынешнем году.
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