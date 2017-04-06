Нижнекамский «Нефтехимик» продлил на два года контракт с хоккеистом Фазылзяновым
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Защитник «Нефтехимика» Камиль Фазылзянов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте нижнекамской хоккейной команды.
Как сообщается, 19-летний защитник, являющийся воспитанником школы «Нефтехимика», заключил с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новое соглашение сроком на два года.
Фазылзянов в нынешнем сезоне дебютировал в составе «Нефтехимика» в регулярном чемпионате КХЛ и провел 13 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Также на счету защитника 10 игр в чемпионате ВХЛ, в которых он забил две шайбы и отдал одну голевую передачу, выступая за клуб «Ариада-НХ».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter