Нижнекамский «Нефтехимик» продлил на два года контракт с хоккеистом Фазылзяновым

Как сообщается, 19-летний защитник, являющийся воспитанником школы «Нефтехимика», заключил с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новое соглашение сроком на два года.

Фазылзянов в нынешнем сезоне дебютировал в составе «Нефтехимика» в регулярном чемпионате КХЛ и провел 13 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Также на счету защитника 10 игр в чемпионате ВХЛ, в которых он забил две шайбы и отдал одну голевую передачу, выступая за клуб «Ариада-НХ».