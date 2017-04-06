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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29338963/
6 апреля 2017, 16:05 | Хоккей: КХЛ | «Газета.Ру»

ХК «Сочи» погасил пятимесячную задолженность по зарплате

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» погасил долг по заработной плате.

«Если бы этого не произошло, то по закону тут все довольно просто — и жестко. Прокуратура внесла бы повторное представление в адрес клуба, и ответственные лица были бы привлечены к ответственности. Уголовной.

Впрочем, все это теория, а главное — практика. Руководство клуба выполнило свои обязательства перед игроками, надеемся, что больше таких завалов в КХЛ не будет, — цитирует главу профсоюза игроков и тренеров лиги Андрея Коваленко RT со ссылкой на Russia-Hockey.

Ранее сообщалось, что зарплата членам команды не выплачивалась в течение пяти месяцев.

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