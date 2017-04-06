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6 апреля 2017, 15:56 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

В Уфе организуют митинг против госфинансирования «Уфы» и «Салавата Юлаева»

Администрация Уфы согласовала проведение митинга республиканских спортивных организаций на площади перед Дворцом спорта 8 апреля.

Организатором мероприятия выступила инициативная группа, состоящая из членов пяти спортивных федераций республики. Всего принять участие в мероприятии планируют представители десяти спортивных федераций, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на члена инициативной группы, президент федерации конькобежного спорта и шорт-трека Башкирии Андрея Гладышева.

Организаторы намерены собрать на мероприятии около 150 человек. Федерации недовольны принципом госфинансирования спорта в республике. По их словам, большая часть средств — 4,5 млрд руб. — выделяется исключительно на развитие хоккея и футбола: клубам «Салават Юлаев» и «Уфа». Основная цель митинга — добиться встречи с главой региона Рустэмом Хамитовым.

«Заявлено 150 человек, но, думаю, будет больше. “Салават Юлаев” и “Уфа” получают на двоих 4,5 млрд руб., а годовой бюджет министерства спорта республики “чисто на спорт” — 500 млн руб. Получается один к девяти. Такого ни в одном регионе нет», — сказал Гладышев.

Тема распределения средств уже поднималась в феврале на годовой коллегии минспорта Башкирии. Тогда Рустэм Хамитов сделал резонансное заявление о «перекосах» при распределении в республике денег в пользу профессиональных спортивных клубов. По его мнению, «колоссальные средства», которые клубы тратят на покупку легионеров, должны идти «именно массовому спорту», и на эти ресурсы можно «всю республику застроить дворцами спорта».

«Хамитов здорово сказал, молодец, но через две недели он сказал другое: “Салават Юлаев” мы будем финансировать в полном объёме». Где правда — в первом варианте или во втором? Мы хотим это у него спросить.

Крупнейшие спортклубы Башкирии — ФК «Уфа» (играет в Премьер-Лиге) и ХК «Салават Юлаев» (КХЛ) не финансируются напрямую государством. «Уфа» получает помощь из проправительственного Фонда социальных целевых программ. Спонсором «Салавата» является «Башнефть».5 млрд руб., «Салавата» — в 2,5 млрд руб.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отказался от комментариев. Министр молодёжной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта через свою пресс-службу сослался на занятость.

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