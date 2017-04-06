В Уфе пройдёт митинг против госфинансирования «Салавата» и «Уфы»
8 апреля в Уфе пройдёт митинг, организованный инициативной группой, состоящей из членов пяти спортивных федераций республики.
Федерации недовольны принципом госфинансирования спорта в республике. По их словам, большая часть средств — 4,5 млрд рублей — выделяется исключительно на развитие хоккея и футбола: клубам «Салават Юлаев» и «Уфа».
Президент Федерации конькобежного спорта и
«Заявлено 150 человек, но, думаю, будет больше. “Салават Юлаев” и “Уфа” получают на двоих 4,5 млрд рублей, а годовой бюджет министерства спорта республики “чисто на спорт” — 500 млн. Получается один к девяти. Такого ни в одном регионе нет. Цель митинга — добиться встречи с Рустэмом Хамитовым. Мы два года пытаемся попасть к нему на приём», — цитирует Гладышева «Коммерсантъ».
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