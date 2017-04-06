В яблочко! Как «Магнитка» готовится к финалу Кубка Гагарина

В отличном настроении «сталевары» ждут встречи с питерским СКА.

«Билетика не найдется?» — самая популярная в последние дни фраза в Магнитогорске. В текущем сезоне «Металлург» установил рекорд по количеству проданных абонементов — почти шесть с половиной тысяч. А как иначе, когда твой любимый клуб раз за разом доходит до финала? Счастливые обладатели таких клубных карт имеют приоритетное право выкупа билетов на плей-офф. Грех не воспользоваться таким предложением! В итоге в свободную продажу «проходки» на первые два матча финала просто не поступили. Несмотря на соответствующее объявление на закрытых дверях касс, люди все равно стоят в очереди, ожидая чудо.

Как всегда, нашлись «жучки», решившие подзаработать на главных играх сезона. На популярном сайте бесплатных объявлений можно найти заветные билеты. Минимум просят три цены. И — никаких гарантий!

«В целях борьбы с перекупщиками принято следующее решение: билеты, которые продаются в интернете, будут заблокированы», — такое сообщение размещено на официальном сайте «Магнитки».

— Паузу, которая выдалась перед финалом, можно сравнить с тетивой лука, — на открытой тренировке «Магнитки», традиционно состоявшейся за два дня до стартового матча финала, говорит вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин. — Медленно-медленно натягивается, а сейчас — последует меткий выстрел! Мы в ожидании большого спортивного праздника, которого все ждут целый год.

Не забывают метко стрелять и изрядно обогатившиеся растительностью на лице игроки «Магнитки». И не только на открытой тренировке! Между занятиями и видеоразборами, оказывается, «сталевары» любят посоревноваться в метании дротиков. Особенно дартс любят легионеры. Например, Оскар Осала и Крис Ли постоянно состязаются в точности. И пару дней назад канадец сделал невероятное: заслал два дротика «в десятку», а третий и вовсе воткнул в предыдущий. Фото Криса и его достижения в клубном инстаграме уже собрало две с половиной тысячи лайков. Вот уж точно — в яблочко!

А болельщики «Металлурга» в ожидании финала и вовсе взрывают социальные сети. Один из них решил анонсировать финал сценкой из легендарной советской киноленты «Джентльмены удачи». Помните, когда интеллигент-Трошкин в тюрьме «заменяет» рецидивиста-Доцента? Так вот на видео, которое смонтировали фанаты «Магнитки», сокамерникам персонажа Евгения Леонова разместили «нашивки» в виде клубов КХЛ, с которыми «сталевары» разобрались в нынешнем плей-офф.

Василий Алибабаевич, например, представил «Барыс» — ну просто умора. Кульминационный момент наступает, когда Никола Питерский (догадайтесь с одного раза, из какой он команды?) смачным пинком указывает на место Трошкину.

«Доцент» рвет на себе майку, оголяя наколку в виде фирменного злобного лиса, и заставляет питерского задиру закричать:

— Помогите, хулиганы звания лишают!

Получится ли у «Металлурга» повторить этот шуточный сценарий уже в серьезной битве на льду? Ждать осталось недолго.