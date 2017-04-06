В яблочко! Как «Магнитка» готовится к финалу Кубка Гагарина
Третий финал за четыре сезона — рекордная результативность «Металлурга» нисколько не кружит голову действующему чемпиону.
В отличном настроении «сталевары» ждут встречи с питерским СКА.
«Билетика не найдется?» — самая популярная в последние дни фраза в Магнитогорске. В текущем сезоне «Металлург» установил рекорд по количеству проданных абонементов — почти шесть с половиной тысяч. А как иначе, когда твой любимый клуб раз за разом доходит до финала? Счастливые обладатели таких клубных карт имеют приоритетное право выкупа билетов на
Как всегда, нашлись «жучки», решившие подзаработать на главных играх сезона. На популярном сайте бесплатных объявлений можно найти заветные билеты. Минимум просят три цены. И — никаких гарантий!
«В целях борьбы с перекупщиками принято следующее решение: билеты, которые продаются в интернете, будут заблокированы», — такое сообщение размещено на официальном сайте «Магнитки».
— Паузу, которая выдалась перед финалом, можно сравнить с тетивой лука, — на открытой тренировке «Магнитки», традиционно состоявшейся за два дня до стартового матча финала, говорит
Не забывают метко стрелять и изрядно обогатившиеся растительностью на лице игроки «Магнитки». И не только на открытой тренировке! Между занятиями и видеоразборами, оказывается, «сталевары» любят посоревноваться в метании дротиков. Особенно дартс любят легионеры. Например, Оскар Осала и Крис Ли постоянно состязаются в точности. И пару дней назад канадец сделал невероятное: заслал два дротика «в десятку», а третий и вовсе воткнул в предыдущий. Фото Криса и его достижения в клубном инстаграме уже собрало две с половиной тысячи лайков. Вот уж точно — в яблочко!
А болельщики «Металлурга» в ожидании финала и вовсе взрывают социальные сети. Один из них решил анонсировать финал сценкой из легендарной советской киноленты «Джентльмены удачи». Помните, когда
Василий Алибабаевич, например, представил «Барыс» — ну просто умора. Кульминационный момент наступает, когда Никола Питерский (догадайтесь с одного раза, из какой он команды?) смачным пинком указывает на место Трошкину.
«Доцент» рвет на себе майку, оголяя наколку в виде фирменного злобного лиса, и заставляет питерского задиру закричать:
— Помогите, хулиганы звания лишают!
Получится ли у «Металлурга» повторить этот шуточный сценарий уже в серьезной битве на льду? Ждать осталось недолго.
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