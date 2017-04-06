«Хочется всех лучших на Олимпиаду». СКА накануне финала Кубка Гагарина

Егор Яковлев: Лучше было бы начать финал раньше

Перед прошлыми сериями с журналистами общались форварды: дважды Павел Дацюк, перед «Локо» — Евгений Дадонов. Настала очередь защитников, и отдуваться за всех приходится Егору Яковлеву, который пропустил два матча финала Запада с «Локомотивом».

— К финальной серии подходим в боевом настроении, отдохнули, а теперь хорошо поработали, — говорит Яковлев. — Игру «Магнитки» еще не разбирали, займемся этим в пятницу.

— Для вас как для воспитанника «Магнитки» — это особая серия?

— Безусловно, «Металлург» — хорошая команда с качественными исполнителями. Они будут начинать дома, что не очень здорово для нас. Но серия будет хорошей, многие ждали этот финал, — Яковлев говорит складно, но отвечает совсем не на тот вопрос.

— Вы как-то меняли подготовку в связи с большим перерывом? В предыдущих сериях первые матчи СКА начинал неудачно.

— Да, есть изменения. Не очень хорошо играли после пауз — надеюсь, теперь начнем лучше. Лучше было бы начать финал Кубка Гагарина раньше, конечно.

— Как отнеслись к тому, что игроков НХЛ не пускают на Олимпиаду?

— Я пока стараюсь не читать прессу. Сосредоточен на наших играх.

Харийс Витолиньш: Постараемся вернуть Петербургу праздник, который он потерял из-за теракта

Харийс Витолиньш выходит к журналистам прямо в коньках — сразу после тренировки. И сходу рассказывает, как именно СКА готовится к борьбе за второй Кубок.

— Самое важное сейчас — отработать неравные составы. «Магнитка» здорово играет, мы тоже, — тренер СКА прав: из 50 шайб армейцев в плей-офф — 20 заброшены в большинстве, у «Магнитки» из 49 — 21. — Сейчас важны дисциплина — нужно не удаляться — и игра вратарей. Коскинен и Кошечкин показывают отличную игру в плей-офф.



— Понятно, что вопрос с вратарем не решен. Но готов ли Коскинен?

— Оба вратаря готовы, — Витолиньш говорит про Шестеркина и Коскинена, а Евгению Иванникову, которого перед домашними матчами тоже красочно представляют, должно быть немного обидно.

— Дацюк в списке травмированных до 14 апреля. Значит ли это, что мы сможем его увидеть в пятом и шестом матчах?

— Мы внесли его в список по это число, но надо смотреть на состоянию. Начинать серию он не будет.

— А с Войновым что?

— У него пока травма. Но посмотрим, насколько серия будет длинной, как будет идти восстановление.

— Длинный перерыв — это плохо или хорошо? Расстроились, что нельзя было перенести начало серии?

— Конечно, хотелось начать раньше. В ритм ребята заходят: два дня отдохнуть — дальше идти. Вышла пауза больше недели, поэтому немного выбились. Но Магнитогорск в таком же положении, как и мы.

— СКА впервые начнет серию на выезде. Это плюс для вас?

— Трудно сказать. Когда начинаешь серию дома при своих зрителях, они гонят вперед, хоккеисты немного теряют голову. И наоборот: в гостях более строго стараешься сыграть сзади. Но мы исходим из того, что есть, и готовимся играть на выезде.

— Как вы восприняли новости из НХЛ? — Витолиньш как тренер сборной должен думать еще и про состав на чемпионат мира и Олимпиаду.

— Конечно, хочется, чтобы все лучшие приехали. Если не приедут — у нас достаточно сильных игроков в КХЛ. Может, это будет стимулом для игроков показать себя на чемпионате мира-2017 и попасть на Олимпиаду.

— Трагедия в Петербурге психологически повлияла на подготовку команды?

— Мы начали тренировку с минуты молчания, часть средств с домашних матчей пойдут семьям пострадавших. Постараемся через игру вернуть городу то настроение, праздник, который он потерял.