«Хочется всех лучших на Олимпиаду». СКА накануне финала Кубка Гагарина
Егор Яковлев не читает новости про игроков НХЛ на Олимпиаде, а Харийс Витолиньш считает, что в КХЛ хватит и собственных сил.
Егор Яковлев: Лучше было бы начать финал раньше
Перед прошлыми сериями с журналистами общались форварды: дважды Павел Дацюк, перед «Локо» — Евгений Дадонов. Настала очередь защитников, и отдуваться за всех приходится Егору Яковлеву, который пропустил два матча финала Запада с «Локомотивом».
— К финальной серии подходим в боевом настроении, отдохнули, а теперь хорошо поработали, — говорит Яковлев. — Игру «Магнитки» еще не разбирали, займемся этим в пятницу.
— Для вас как для воспитанника «Магнитки» — это особая серия?
— Безусловно, «Металлург» — хорошая команда с качественными исполнителями. Они будут начинать дома, что не очень здорово для нас. Но серия будет хорошей, многие ждали этот финал, — Яковлев говорит складно, но отвечает совсем не на тот вопрос.
— Вы
— Да, есть изменения. Не очень хорошо играли после пауз — надеюсь, теперь начнем лучше. Лучше было бы начать финал Кубка Гагарина раньше, конечно.
— Как отнеслись к тому, что игроков НХЛ не пускают на Олимпиаду?
— Я пока стараюсь не читать прессу. Сосредоточен на наших играх.
Харийс Витолиньш: Постараемся вернуть Петербургу праздник, который он потерял
Харийс Витолиньш выходит к журналистам прямо в коньках — сразу после тренировки. И сходу рассказывает, как именно СКА готовится к борьбе за второй Кубок.
— Самое важное сейчас — отработать неравные составы. «Магнитка» здорово играет, мы тоже, — тренер СКА прав: из 50 шайб армейцев в
— Понятно, что вопрос с вратарем не решен. Но готов ли Коскинен?
— Оба вратаря готовы, — Витолиньш говорит про Шестеркина и Коскинена, а Евгению Иванникову, которого перед домашними матчами тоже красочно представляют, должно быть немного обидно.
— Дацюк в списке травмированных до 14 апреля. Значит ли это, что мы сможем его увидеть в пятом и шестом матчах?
— Мы внесли его в список по это число, но надо смотреть на состоянию. Начинать серию он не будет.
— А с Войновым что?
— У него пока травма. Но посмотрим, насколько серия будет длинной, как будет идти восстановление.
— Длинный перерыв — это плохо или хорошо? Расстроились, что нельзя было перенести начало серии?
— Конечно, хотелось начать раньше. В ритм ребята заходят: два дня отдохнуть — дальше идти. Вышла пауза больше недели, поэтому немного выбились. Но Магнитогорск в таком же положении, как и мы.
— СКА впервые начнет серию на выезде. Это плюс для вас?
— Трудно сказать. Когда начинаешь серию дома при своих зрителях, они гонят вперед, хоккеисты немного теряют голову. И наоборот: в гостях более строго стараешься сыграть сзади. Но мы исходим из того, что есть, и готовимся играть на выезде.
— Как вы восприняли новости из НХЛ? — Витолиньш как тренер сборной должен думать еще и про состав на чемпионат мира и Олимпиаду.
— Конечно, хочется, чтобы все лучшие приехали. Если не приедут — у нас достаточно сильных игроков в КХЛ. Может, это будет стимулом для игроков показать себя на чемпионате мира-2017 и попасть на Олимпиаду.
— Трагедия в Петербурге психологически повлияла на подготовку команды?
— Мы начали тренировку с минуты молчания, часть средств с домашних матчей пойдут семьям пострадавших. Постараемся через игру вернуть городу то настроение, праздник, который он потерял.
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