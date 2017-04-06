Короленко: Если «Кузню» исключат из КХЛ, это будет катастрофой для города
Ветеран новокузнецкого «Металлурга» Олег Короленко прокомментировал возможное исключение клуба из КХЛ.
«Честно говоря, обидно до слёз. Город пытаются лишить хоккея. Не так много у нас возможностей у людей, чтобы отвлечься от повседневности. Народ ведь идёт на хоккей — значит любит. Обидно за наших горожан, которых хотят лишить этого.
У нас в городе не просто есть команда, выступающая в КХЛ, а целая хоккейная вертикаль? Наша школа поэтому так хорошо и работает. Ребята имеют возможность поиграть на высоком уровне. Вы посмотрите, сколько молодых воспитанников “Металлурга” в этом сезоне получили опыт в основной команде города — порядка 10 человек. И ведь есть результат — наша молодёжная команда ведёт борьбу в полуфинале Кубка Харламова. И лишать такого людей, которые работают в шахтах, в металлургии? На игры “Кузнецких Медведей” сейчас ходит много болельщиков.
Если “Кузню” исключат из КХЛ, это будет катастрофой для нашего города. У нас тогда хоккея не будет ни на взрослом, ни на молодёжном уровне. Даже если будет команда ВХЛ — это уже не то. Ведь у молодых игроков есть сейчас стимул и цель. Это же ведь какая практика для них! И это даёт свои результаты. Всё же я надеюсь, что и в КХЛ, и в ФХР понимают, что Новокузнецк даёт первоклассных игроков как российскому хоккею, так и мировому. В сборной России с каждым годом всё больше новокузнецких воспитанников. А если “Металлург” исключат из КХЛ, то этого уже не будет», — цитирует Короленко
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