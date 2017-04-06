Харийс Витолиньш: Начнем без Дацюка и Войнова

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По его словам, оба основных вратаря петербургского клуба готовы сыграть против «Магнитки». Также специалист отметил, что в КХЛ есть хоккеисты, способные заменить энхаэловцев на Олимпиаде-2018.

— Что сейчас самое важное в подготовке к финалу?

— Самое важное — игра в неравных составах. Магнитогорск отлично действует в большинстве, но и мы неплохо справляемся. Одним из самых главных факторов станет дисциплина: не удаляться, выстоять, самим забить. И еще важны действия вратарей. Кошечкин и наши голкиперы показывают хорошую игру.

— Коскинен готов играть?

— Оба вратаря готовы.

— Павел Дацюк находится в списке травмированных до 14 апреля. Означает ли это, что он может вернуться в строй по ходу финала?

— Трудно сказать. Посмотрим по его состоянию. Начинать он не будет, а дальше — как пойдет серия.

— А Войнов?

— Тоже трудно сказать. Пока у него травма. Но серия длинная, посмотрим, как пойдет его восстановление.

— Длительная пауза не помешает? Расстроились из-за того, что лига не стала переносить финал?

— Конечно, хотелось бы начать раньше. Когда ребята заходят в ритм, им хватает два дня на отдых. Сейчас получилась пауза больше недели, выбились из ритма. Но «Металлург» в таком же положении, как и мы. Идем, как идем. Идеальный вариант — победить 4:2, получить небольшую паузу и потом продолжать. Но все хотят выиграть серию побыстрее. Хорошо, что у нас это получилось. Будем отталкиваться от того, что есть.

— Сколько выходных было у команды?

— Два с половиной дня.

— Уже был теоретический разбор? Думали, как остановить звено Коваржа?

— Да, мы подбираем, разбираем и готовимся. Но конкретный разбор будет завтра вечером, чтобы подойти к матчу со свежими мыслями.

— Тот факт, что СКА начинает на выезде, повлиял на подготовку к финалу?

— Трудно сказать, плюс это или минус. Выезд в последнем матче серии — скорее минус. А когда начинаешь при своих зрителях, это немножко давит. Болельщики гонят вперед, ты теряешь голову. На выезде играешь более строго сзади. Мы исходим из того, что есть, и готовимся начинать на выезде.

— 3 апреля в Петербурге случилась ужасная трагедия. Это повлияло на подготовку к финалу?

— Мы почтили память погибших минутой молчания перед тренировкой. Часть средств от продажи билетов будет направлена на помощь пострадавшим. Большая трагедия… Мы постараемся через игру вернуть городу настроение.

— Тот факт, что «Магнитку» тренирует Илья Воробьев, добавляет «перчинку» в финальную серию?

— Он примерно знает, что мы хотим — вместе работаем в сборной, много общаемся. Посмотрим….

— Многие ожидают атакующей игры в финале. А чего ждете вы?

— И у «Магнитки» и у нас есть игроки, которые сильны в атаке. Хоккеистов такого плана как Мозякин и Зарипов не будут держать в обороне. У нас тоже созидательная тройка Гусев — Шипачев — Дадонов здорово играет впереди, а в обороне есть проблемы. Будем исходить из того, что нам необходимо выиграть. А как пойдет — посмотрим по ходу серии.

— Как вы относитесь к тому, что игроки из НХЛ могут не поехать на Олимпиаду?

— Конечно, хотелось бы, чтобы приехали все лучшие. Если не приедут — у нас достаточно сильных игроков в КХЛ. Может быть, это станет стимулом для ребят, чтобы показать себя на чемпионате мира и начать следующий сезон с мыслью «я могу попасть в состав на Олимпиаду». Будем выбирать лучших.