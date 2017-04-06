Витолиньш: Участие Дацюка в финале плей-офф КХЛ будет зависеть от его состояния
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Тренер петербургского хоккейного клуба СКА Харийс Витолиньш заявил, что участие капитана армейцев Павла Дацюка в финальной серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» будет зависеть от его состояния.
СКА встретится с магнитогорским «Металлургом» в финале
«Мы внесли (Дацюка в список травмированных) по это число, но надо смотреть по состоянию. Начинать серию он не будет», — сказал Витолиньш журналистам.
Тренер СКА также отметил, что защитник Вячеслав Войнов не сможет принять участие в первом матче серии. «У него пока травма, посмотрим, насколько серия будет длинной и как будет проходить восстановление», — сказал Витолиньш.
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