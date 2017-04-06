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6 апреля 2017, 14:13 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Витолиньш: Участие Дацюка в финале плей-офф КХЛ будет зависеть от его состояния

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Тренер петербургского хоккейного клуба СКА Харийс Витолиньш заявил, что участие капитана армейцев Павла Дацюка в финальной серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» будет зависеть от его состояния.

СКА встретится с магнитогорским «Металлургом» в финале плей-офф КХЛ. Первые два матча серии до четырех побед пройдут в Магнитогорске 8 и 10 апреля, затем команды сыграют в Санкт-Петербурге 12 и 14 апреля. Источник, близкий к ситуации, заявил «Р-Спорт» 3 апреля, что капитан СКА Дацюк внесен в список травмированных до 14 апреля. Дацюк получил травму по ходу четвертьфинальной серии плей-офф с московским «Динамо».

«Мы внесли (Дацюка в список травмированных) по это число, но надо смотреть по состоянию. Начинать серию он не будет», — сказал Витолиньш журналистам.

Тренер СКА также отметил, что защитник Вячеслав Войнов не сможет принять участие в первом матче серии. «У него пока травма, посмотрим, насколько серия будет длинной и как будет проходить восстановление», — сказал Витолиньш.

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