Эксперт: Кубок Гагарина завоюет команда, лучше играющая в обороне
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Действия в обороне хоккеистов магнитогорского «Металлурга» и петербургского СКА будут определяющим фактором в борьбе за Кубок Гагарина. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Фаткуллин.
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Первый матч финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» — СКА пройдет в Магнитогорске 8 апреля.
«Обе команды играют в атакующий хоккей и мало внимания уделяют игре в обороне. Кто лучше сыграет в защите, тот и выиграет кубок. В СКА и “Металлурге” собраны мастера высокого класса, которое могут решить исход противостояния. Многое будет зависеть от игры вратарей», — сказал Фаткуллин.
«Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале
«Если вспомнить прошлогодний финал, то забивали не только игроки первых пятерок команд. В “Металлурге” на данный момент “погоду” делает звено Коваржа: СКА прекрасно понимает, чего ждать от этой пятерки и будет пытаться не дать возможности проявить себя лидерам магнитогорцев. Поэтому многое будет зависеть от других звеньев. У Знарка собраны одни из лучших игроков в КХЛ и большое внимание уделяется физической подготовке хоккеистов», — отметил эксперт.
«Лидерам Металлурга уже далеко за 30, поэтому в физическом плане СКА точно не уступает оппонентам. Как в итоге сложится финал, не никто не знает, но переживать я буду за «Металлург», — подытожил Фаткуллин.
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