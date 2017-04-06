Эксперт: Кубок Гагарина завоюет команда, лучше играющая в обороне

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Первый матч финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» — СКА пройдет в Магнитогорске 8 апреля.

«Обе команды играют в атакующий хоккей и мало внимания уделяют игре в обороне. Кто лучше сыграет в защите, тот и выиграет кубок. В СКА и “Металлурге” собраны мастера высокого класса, которое могут решить исход противостояния. Многое будет зависеть от игры вратарей», — сказал Фаткуллин.

«Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале плей-офф сезона-2015/16 он обыграл ЦСКА.

«Если вспомнить прошлогодний финал, то забивали не только игроки первых пятерок команд. В “Металлурге” на данный момент “погоду” делает звено Коваржа: СКА прекрасно понимает, чего ждать от этой пятерки и будет пытаться не дать возможности проявить себя лидерам магнитогорцев. Поэтому многое будет зависеть от других звеньев. У Знарка собраны одни из лучших игроков в КХЛ и большое внимание уделяется физической подготовке хоккеистов», — отметил эксперт.

«Лидерам Металлурга уже далеко за 30, поэтому в физическом плане СКА точно не уступает оппонентам. Как в итоге сложится финал, не никто не знает, но переживать я буду за «Металлург», — подытожил Фаткуллин.