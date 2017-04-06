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6 апреля 2017, 13:53 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Скабелка: Хотел бы, чтобы лидеры «Авангарда» остались, а Соботка едет в НХЛ

Андрей Скабелка — об апрельском сборе «Авангарда», изменениях в тренерском штабе, своём тренерском стиле и трансферных новостях.

Андрей <span class=error>Скабелка</span> — об апрельском сборе Авангарда изменениях в тренерском штабе своём тренерском стиле и трансферных новостях. Увеличить
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«Авангард» провёл первую открытую тренировку под руководством нового главного тренера Андрея Скабелки, который после окончания занятия ответил на вопросы представителей СМИ.

«Занимаемся индивидуальной работой, а в тренерском штабе будут новые лица»
— Расскажите о плане работы на этом сборе и о задачах команды.
— Это ознакомительный сбор для меня, а для ребят — поддержание формы. Мы хотим донести до ребят те мысли, те идеи, что будут присутствовать в следующем сезоне. Наиграть какие-то моменты, показать упражнения, по тактике позаниматься.

— Сейчас вы работаете с Яковенко, Рябыкиным, Храмцовым — представителями старого тренерского штаба «Авангарда». Будут ли какие-то новые лица?
— Будут обязательно. Точно будет Владимир Копать, который сейчас поехал на чемпионат мира с молодёжной сборной Беларуси. Помимо него будет ещё один тренер, но я пока его не назову.

 — На сборе сейчас много игроков из «Омских Ястребов» и «Сарыарки». Как оцените их потенциал? Они сырые или с ними можно работать?
— Они сырые, но с ними можно работать. Сейчас ещё что-то сложно говорить после трёх дней работы. Пока особо не присматриваемся к ним. Со следующей недели будем уже пристальнее смотреть на ребят.

 — То есть к сочетаниям, в которых сейчас катаются хоккеисты «Авангарда», не нужно относиться всерьёз?
— Однозначно. Сейчас всё условно. Сочетания мы не наигрываем, занимаемся индивидуальной работой.
«Я сторонник вертикального хоккея? Сама игра движется в этом направлении».

— Считается, что в КХЛ есть три тренера, которые смотрят на хоккей примерно одинаково: вы, Дмитрий Квартальнов и Петерис Скудра. Вы эту точку зрения разделяете?
— Нет, конечно. Все мы разные, по-своему смотрим на хоккей. У каждого есть свои особенности.

 — Но разве вас не объединяет атлетичный быстрый хоккей, который ещё называют вертикальным?
— Ну хорошо, а в какой хоккей в этом плей-офф играл «Локомотив»? Так можно назвать и четвёртый клуб, и пятый. Мне кажется, сейчас просто хоккей такой. Игра движется в этом направлении. Говорить, что только три тренера следуют этой модели, не совсем правильно.

 — Вы долгое время соперничали с «Авангардом», будучи главным тренером «Сибири». Какое у вас сложилось представление об омской команде и её традициях?
— Сложно оценить однозначно. Я работал в Новосибирске три года, а за это время в Омске сменилось три тренера. Каждый год были какие-то свои особенности. Когда «Авангардом» руководил Сумманен — были зарубы. Дальше были матчи немного другого стиля, но это всегда были интересные игры.

 — Что бы вы пожелали своей предыдущей команде «Сибири»?
— Только успехов и процветания. Это очень самобытная команда. В городе любят хоккей, там замечательные болельщики.

 — Кто-то будет с вами работать в «Авангарде» из тренерского штаба «Сибири»?
— Да, это Кирилл Легчаков — тренер по физической подготовке. Он уже приехал в Омск и приступил к работе.

«Хотим оставить в команде ведущих игроков, а Соботка в КХЛ сыграет только за «Авангард»
— У ряда ведущих игроков «Авангарда», таких как Фурх, Никитин, Бурдасов. Останутся ли они в команде?
— Я бы хотел, чтобы они остались, но не всё от меня зависит.

— С Владимиром Соботкой контракт разорван, но при этом сообщается, что с ним ведутся переговоры о новом соглашении. Вы на него рассчитываете?
— Конечно, это очень сильный игрок. Владимир подписал документ, согласно которому, если он вернётся в КХЛ, то только в «Авангард». Естественно, он хочет попробовать себя в НХЛ. Если он не получит эту возможность, мы ждём его в Омске.

 — Прошла информация об интересе «Авангарда» к молодым игрокам, которые выступают за океаном: Мизюрину, Соколову, Жукенову. Есть вариант, что они приедут уже на этот сбор?
— Было бы замечательно, но если не получится, мы пригласим их на летний сбор. Ещё не все из них освободились. О них хорошие отзывы, хотелось бы на них посмотреть.

 — Как говорят, Мизюрин во многом похож на Шалунова, с которым вы работали в «Сибири». Как минимум по антропометрическим данным. Будете из него делать нового Шалунова?
— Шалунов — это Шалунов, это отличный хоккеист, он прогрессирует. А Мизюрин — это Мизюрин.

— Есть ли в планах взять кого-то из «Сибири»?
— Я думаю, об этом сейчас неуместно говорить.

 — А что касается вашего сына?
— У сына своя дорога. Тем более у него ещё есть действующий контракт. В «Авангарде» его точно не будет.

— На встрече с губернатором вы говорили, что важно сохранить дух омской команды. С кем из игроков этот дух ассоциируется?
— Со всеми игроками. Не может быть одного какого-то хоккеиста. А если говорить о тех игроках, что раньше выступали за «Авангард», то прошлое мы не вернём. Надо смотреть на то, что есть сегодня и заглядывать вперёд. То, что было, было здорово, но я надеюсь, что будет что-то новое и хорошее.

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