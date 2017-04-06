Витолиньш: СКА хотелось бы начать финальную серию плей-офф КХЛ раньше

СКА встретится с «Магниткой» в финале плей-офф КХЛ, первые два матча серии до четырех побед пройдут в Магнитогорске 8 и 10 апреля. СКА завершил полуфинальную серию с ярославским «Локомотивом», в которой победил с общим счетом 4−0, 29 марта.

«Хотелось бы начать серию раньше. Ребята заходят в ритм, хватает два дня отдохнуть, и (надо) идти дальше. Получилась пауза больше недели. Но “Магнитка” в таком же положении, как и мы. Разбираем соперника, все тренировки сводятся к этому. Не знаю, плюс или минус, что мы начнем серию на выезде. Дома зрители начинают гнать вперед, ты немножко теряешь голову. На выезде более строго играешь сзади», — сказал Витолиньш журналистам.

Тренер СКА отметил сильные стороны соперников по финалу. «И СКА, и “Магнитка” хороши в атаке. Держать (Сергея) Мозякина и (Даниса) Зарипова в обороне “Магнитка” не будет. У нас тройка (Вадима) Шипачева тоже хороша в атаке, а в обороне есть проблемы», — сказал Витолиньш.