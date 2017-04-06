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6 апреля 2017, 13:47 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Витолиньш: СКА хотелось бы начать финальную серию плей-офф КХЛ раньше

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хоккеистам петербургского хоккейного клуба СКА хотелось бы начать финальную серию плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» раньше, чем 8 апреля, заявил тренер армейцев Харийс Витолиньш.

СКА встретится с «Магниткой» в финале плей-офф КХЛ, первые два матча серии до четырех побед пройдут в Магнитогорске 8 и 10 апреля. СКА завершил полуфинальную серию с ярославским «Локомотивом», в которой победил с общим счетом 4−0, 29 марта.

«Хотелось бы начать серию раньше. Ребята заходят в ритм, хватает два дня отдохнуть, и (надо) идти дальше. Получилась пауза больше недели. Но “Магнитка” в таком же положении, как и мы. Разбираем соперника, все тренировки сводятся к этому. Не знаю, плюс или минус, что мы начнем серию на выезде. Дома зрители начинают гнать вперед, ты немножко теряешь голову. На выезде более строго играешь сзади», — сказал Витолиньш журналистам.

Тренер СКА отметил сильные стороны соперников по финалу. «И СКА, и “Магнитка” хороши в атаке. Держать (Сергея) Мозякина и (Даниса) Зарипова в обороне “Магнитка” не будет. У нас тройка (Вадима) Шипачева тоже хороша в атаке, а в обороне есть проблемы», — сказал Витолиньш.

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Витолиньш: Участие Дацюка в финале плей-офф КХЛ будет зависеть от его состояния

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Тренер петербургского хоккейного клуба СКА Харийс Витолиньш заявил, что участие капитана армейцев Павла Дацюка в финальной серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» будет зависеть от его состояния.
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