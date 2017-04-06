Яковлев: Хоккеисты СКА подходят к финалу плей-офф КХЛ в боевом настроении

СКА встретится с магнитогорским «Металлургом» в финале плей-офф КХЛ, первые два матча серии до четырех побед пройдут в Магнитогорске 8 и 10 апреля.

«Подходим к серии в боевом настроении. Мы отдохнули и хорошо поработали. Игру “Магнитки” еще не разбирали, займемся этим в пятницу. Это хорошая команда с качественными исполнителями. Они будут начинать дома, что не очень хорошо, но серия будет хорошей — многие ждали этот финал», — сказал Яковлев журналистам.