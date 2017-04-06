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6 апреля 2017, 13:12 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Яковлев: Хоккеисты СКА подходят к финалу плей-офф КХЛ в боевом настроении

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хоккеисты клуба СКА (Санкт-Петербург) в боевом настроении подходят к финальной серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом», заявил защитник армейцев Егор Яковлев.

СКА встретится с магнитогорским «Металлургом» в финале плей-офф КХЛ, первые два матча серии до четырех побед пройдут в Магнитогорске 8 и 10 апреля.

«Подходим к серии в боевом настроении. Мы отдохнули и хорошо поработали. Игру “Магнитки” еще не разбирали, займемся этим в пятницу. Это хорошая команда с качественными исполнителями. Они будут начинать дома, что не очень хорошо, но серия будет хорошей — многие ждали этот финал», — сказал Яковлев журналистам.

Защитник СКА отметил, что армейцы были бы рады начать финал плей-офф раньше в связи с тем, что и СКА, и «Магнитка» досрочно завершили свои полуфинальные серии. «Не очень (удобно) возвращаться в игровой тонус после пауз, лучше было бы начать финал раньше», — сказал Яковлев.

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