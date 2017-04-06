Яковлев: Хоккеисты СКА подходят к финалу плей-офф КХЛ в боевом настроении
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 апр —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хоккеисты клуба СКА (Санкт-Петербург) в боевом настроении подходят к финальной серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом», заявил защитник армейцев Егор Яковлев.
СКА встретится с магнитогорским «Металлургом» в финале
«Подходим к серии в боевом настроении. Мы отдохнули и хорошо поработали. Игру “Магнитки” еще не разбирали, займемся этим в пятницу. Это хорошая команда с качественными исполнителями. Они будут начинать дома, что не очень хорошо, но серия будет хорошей — многие ждали этот финал», — сказал Яковлев журналистам.
Защитник СКА отметил, что армейцы были бы рады начать финал
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