Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29335987/
6 апреля 2017, 12:57 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Хоккеисты СКА Дацюк и Войнов не смогут начать финальную серию с «Магниткой»

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о подготовке к финалу Кубка Гагарина, в котором «армейцы» встретятся с магнитогорским «Металлургом», а также отметил, что травмированные Вячеслав Войнов и Павел Дацюк не сыграют в первом матче серии.

Тренер <span class=error>СКА</span> <span class=error>Харийс</span> Витолиньш рассказал о подготовке к финалу Кубка <span class=error>Гагарина</span> в котором армейцы встретятся с магнитогорским Металлургом а также отметил что травмированные Вячеслав <span class=error>Войнов</span> и Павел <span class=error>Дацюк</span> не сыграют в первом матче серии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Думаю, что самой важной станет игра в неравных составах. Магнитогорск отлично играет, но и мы неплохо. Нужна дисциплина, нельзя удаляться. Самим выстоять и забить. Ну и игра вратарей. Весь плей-офф и Кошечкин, и наши голкиперы показывают хорошую игру. Эти моменты определят исход серии. У нас оба вратаря готовы. Дацюк начинать не будет, а дальше как серия пойдёт. По Войнову тоже трудно сказать. Пока нет, он травмирован. Но серия длинная, посмотрим», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!