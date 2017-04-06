Хоккеисты СКА Дацюк и Войнов не смогут начать финальную серию с «Магниткой»
Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о подготовке к финалу Кубка Гагарина, в котором «армейцы» встретятся с магнитогорским «Металлургом», а также отметил, что травмированные Вячеслав Войнов и Павел Дацюк не сыграют в первом матче серии.
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«Думаю, что самой важной станет игра в неравных составах. Магнитогорск отлично играет, но и мы неплохо. Нужна дисциплина, нельзя удаляться. Самим выстоять и забить. Ну и игра вратарей. Весь
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