Хоккеисты СКА Дацюк и Войнов не смогут начать финальную серию с «Магниткой»

«Думаю, что самой важной станет игра в неравных составах. Магнитогорск отлично играет, но и мы неплохо. Нужна дисциплина, нельзя удаляться. Самим выстоять и забить. Ну и игра вратарей. Весь плей-офф и Кошечкин, и наши голкиперы показывают хорошую игру. Эти моменты определят исход серии. У нас оба вратаря готовы. Дацюк начинать не будет, а дальше как серия пойдёт. По Войнову тоже трудно сказать. Пока нет, он травмирован. Но серия длинная, посмотрим», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.