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6 апреля 2017, 11:46 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вратарь СКА Коскинен тренируется в общей группе перед финалом КГ с «Магниткой»

СКА провёл открытую тренировку для прессы в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» перед финалом Кубка Гагарина, в котором сыграет с магнитогорским «Металлургом».

<span class=error>СКА</span> провёл открытую тренировку для прессы в многофункциональном комплексе Хоккейный город перед финалом Кубка <span class=error>Гагарина</span> в котором сыграет с магнитогорским Металлургом. Увеличить
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Голкипер Микко Коскинен тренируется в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Коскинен получил травму в третьем матче третьего раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом».

В занятии приняли участие также вратари Игорь Шестёркин, Евгений Иванников и Александр Скрынник.

Первый матч «Металлург» Мг — СКА пройдёт 8 апреля в Магнитогорске. Начало встречи — в 15:00 мск.

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