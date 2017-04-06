Вратарь СКА Коскинен тренируется в общей группе перед финалом КГ с «Магниткой»

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Голкипер Микко Коскинен тренируется в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Коскинен получил травму в третьем матче третьего раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом».



В занятии приняли участие также вратари Игорь Шестёркин, Евгений Иванников и Александр Скрынник.



Первый матч «Металлург» Мг — СКА пройдёт 8 апреля в Магнитогорске. Начало встречи — в 15:00 мск.