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6 апреля 2017, 11:31 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ объявила арбитров, которые будут работать на матчах финала Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига объявила арбитров, которые будут работать на матчах финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Металлургом» Мг и СКА.

В список вошли девять главных и семь линейных судей.

Главные судьи: Алексей Белов, Михаил Бутурлин, Виктор Гашилов, Роман Гофман, Антонин Ержабек, Сергей Кулаков, Эдуард Одиньш, Константин Оленин, Алексей Раводин.

Линейные судьи: Глеб Лазарев, Александр Отмахов, Дмитрий Сивов, Никита Шалагин, Сергей Шелянин, Роман Шиханов, Дмитрий Шишло.

Первый матч финала состоится в Магнитогорске 8 апреля, начало в 15:00 мск.

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Хоккеисты СКА Дацюк и Войнов не смогут начать финальную серию с «Магниткой»

Хоккеисты СКА Дацюк и Войнов не смогут начать финальную серию с «Магниткой»

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о подготовке к финалу Кубка Гагарина, в котором «армейцы» встретятся с магнитогорским «Металлургом», а также отметил, что травмированные Вячеслав Войнов и Павел Дацюк не сыграют в первом матче серии.
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