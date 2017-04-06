КХЛ объявила арбитров, которые будут работать на матчах финала Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига объявила арбитров, которые будут работать на матчах финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Металлургом» Мг и СКА.
В список вошли девять главных и семь линейных судей.
Главные судьи: Алексей Белов, Михаил Бутурлин, Виктор Гашилов, Роман Гофман, Антонин Ержабек, Сергей Кулаков, Эдуард Одиньш, Константин Оленин, Алексей Раводин.
Линейные судьи: Глеб Лазарев, Александр Отмахов, Дмитрий Сивов, Никита Шалагин, Сергей Шелянин, Роман Шиханов, Дмитрий Шишло.
Первый матч финала состоится в Магнитогорске 8 апреля, начало в 15:00 мск.
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