КХЛ объявила арбитров, которые будут работать на матчах финала Кубка Гагарина

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о подготовке к финалу Кубка Гагарина, в котором «армейцы» встретятся с магнитогорским «Металлургом», а также отметил, что травмированные Вячеслав Войнов и Павел Дацюк не сыграют в первом матче серии.