Хоккеист «Ак Барса» Пайгин подписал просмотровый контракт с фарм-клубом «Эдмонтона»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Серебряный призер молодежного чемпионата мира-2015 российский защитник казанского «Ак Барса» Зият Пайгин подписал просмотровый контракт с «Бейкерсфилд Кондорс», являющегося фарм-клубом команды НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», сообщается на официальном сайте команды.
Пайгин был выбран «Эдмонтоном» на драфте 2015 года под общим 209-м номером.
«Бейкерсфилд Кондорс» после 62 матчей с 68 очками занимает девятое место в Западной конференции Американской хоккейной лиги (АХЛ).
В нынешнем сезоне 22-летний Пайгин забросил одну шайбу и сделал три результативных передачи в 17 матчах КХЛ за «Ак Барс».
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