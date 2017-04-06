Хоккеист «Ак Барса» Пайгин подписал просмотровый контракт с фарм-клубом «Эдмонтона»

Пайгин был выбран «Эдмонтоном» на драфте 2015 года под общим 209-м номером.

«Бейкерсфилд Кондорс» после 62 матчей с 68 очками занимает девятое место в Западной конференции Американской хоккейной лиги (АХЛ).

В нынешнем сезоне 22-летний Пайгин забросил одну шайбу и сделал три результативных передачи в 17 матчах КХЛ за «Ак Барс».