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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29328709/
5 апреля 2017, 19:54 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Агент: Хоккеист Гавриков примет решение по переходу в НХЛ после матчей за сборную РФ

МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник «Локомотива» Владислав Гавриков с большой долей вероятности примет решение относительно своего перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» после матчей за сборную России. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дэн Милстейн.

В середине марта сообщалось, что «Коламбус» заинтересовался защитником железнодорожников. Хоккеист сыграл за «Локомотив» в нынешнем сезоне 69 матчей, в которых набрал 12 очков (4+8), а также четыре игры за сборную России в Евротуре.

«Я говорил с Владиславом — он сейчас продумывает все варианты, связанные с продолжением карьеры и в НХЛ, и в КХЛ, поскольку новость о том, что НХЛ не пустит своих игроков на Олимпиаду, была большим сюрпризом, — сказал Милстейн. — Из “Коламбуса” мне уже звонили вчера, сказали, что на него там очень рассчитывают и хоть сегодня готовы предложить контракт новичка. Сейчас Владислав в расположении сборной, и мы с ним договорились, что пообщаемся на тему продолжения его дальнейшей карьеры после того, как он сыграет в сборной. Пока же он думает».

НХЛ в понедельник объявила, что не отпустит своих хоккеистов на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейский Пхенчхан. Позднее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин еще раз подтвердил, что поедет на Олимпиаду, независимо от решения лиги.

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