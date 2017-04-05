Источник: хоккеист «Сочи» Крикунов подпишет контракт с «Автомобилистом»

Крикунов заключит контракт сроком на два года.

В этом сезоне форвард в 54 играх набрал 35 очков (12+23), став лучшим бомбардиром команды. Контракт Крикунова истекает 30 апреля. Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс отказался комментировать эту информацию.

Также «Сочи» не будет продлевать соглашение с форвардом Игорем Игнатушкиным, о чем ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев. Игнатушкин в 46 матчах нынешнего сезона набрал 18 очков (5+13).