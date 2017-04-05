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5 апреля 2017, 19:31 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Боченски может завершить карьеру по состоянию здоровья

Как стало известно сайту Шайба.kz, нападающий Брэндон Боченски может завершить игровую карьеру по состоянию здоровья. Сыграет ли он на чемпионате мира в Киеве, пока неизвестно. Хоккеист всё ещё не прибыл в расположение сборной Казахстан.

Как стало известно сайту Шайба.kz нападающий Брэндон <span class=error>Боченски</span> может завершить игровую карьеру по состоянию здоровья. Сыграет ли он на чемпионате мира в Киеве пока неизвестно. Хоккеист всё ещё не прибыл в расположение сборной Казахстан. Увеличить
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В предпоследнем матче регулярного чемпионата КХЛ, когда «Барыс» принимал на домашнем льду новокузнецкий «Металлург», Брэндон Боченски получил серьёзную травму. Защитник гостей Алексей Васильченко атаковал капитана астанинской команды в голову. После этого инцидента хоккеист выбыл из строя на некоторое время, но вернулся на лёд к третьему матчу четвертьфинала Кубка Гагарина.

Контракт Брэндона Боченски с астанинским клубом истекает 30 апреля.

Напомним, 35-летний американец выступал в «Барысе» с 2010 года. В КХЛ он сыграл 399 матчей набрал 397 (160+237) очков. В 2016 году игрок дебютировал за сборную Казахстана на чемпионате мира в Москве.

На мировом первенстве 2007 года Брэндон Боченски представлял США. В НХЛ форвард защищал цвета таких клубов, как «Оттава Сенаторз», «Чикаго Блэкхокс», «Бостон Брюинз», «Анахайм Дакс» и «Тампа Бэй Лайтнинг».

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