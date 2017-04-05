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5 апреля 2017, 18:48 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«Куньлунь» будет сотрудничать с «Йокеритом» по вопросам развития хоккея в Китае

«Куньлунь» достиг соглашения с «Йокеритом» по вопросам сотрудничества в развитии хоккея в Китае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пекинского клуба.

«Сотрудничество с финским клубом КХЛ поможет “Куньлуню” выполнить недавно возложенную на него задачу по повышению уровня национальной сборной Китая», — говорится в сообщении.

Председатель совета учредителей «Куньлуня» Чжао Сяою отметил, что «Йокерит» с точки зрения организации является образцовым для КХЛ и для всей Европы, а «его история говорит сама за себя». По словам председателя правления «Йокерита» Харри Харкимо, подписание соглашения с «Куньлунем» стало знаковым событием в истории клуба.

«Это большая честь — на эксклюзивных правах развивать китайский хоккей на всех уровнях, — сказал президент и исполнительный директор “Йокерита” Юкка Кохонен. — То, что выбор был сделан в нашу пользу, свидетельствует о высоком уровне доверия к “Йокериту”. На нас, в свою очередь, произвели огромное впечатление профессионализм и увлеченность, с которыми китайская сторона взялась за развитие хоккея в стране. Переговоры прошли гладко, и мы связываем большие ожидания с этим сотрудничество».

Пекин в 2022 году примет зимние Олимпийские игры. В хоккейном турнире без предварительного отбора примет участие сборная Китая.

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