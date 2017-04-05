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5 апреля 2017, 17:40 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2017/18 стартует 21 августа

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2017/18 начнется 21 августа, сообщается в микроблоге минского «Динамо» в Twitter.

Сезон-2016/17 стартовал 22 августа матчем магнитогорского «Металлурга» и московского ЦСКА.

«КХЛ разослала клубам уведомление, что сезон-2017/18 стартует 21 августа», — говорится в сообщении минского клуба.

В текущем сезоне в финальной серии Кубка Гагарина сыграют магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА. Первые две матча в серии до четырех побед пройдут в Магнитогорске 8 и 10 апреля.
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