Регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2017/18 стартует 21 августа

Сезон-2016/17 стартовал 22 августа матчем магнитогорского «Металлурга» и московского ЦСКА.

«КХЛ разослала клубам уведомление, что сезон-2017/18 стартует 21 августа», — говорится в сообщении минского клуба.

В текущем сезоне в финальной серии Кубка Гагарина сыграют магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА. Первые две матча в серии до четырех побед пройдут в Магнитогорске 8 и 10 апреля.