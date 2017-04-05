Кречин: «Куньлунь» справился с задачей не ударить в грязь лицом

«Сезон однозначно успешный, даже очень успешный. В этом сошлись все: и руководители клуба, и акционеры, и члены попечительского совета. От нас ведь, по сути, в дебютном сезоне требовалось одно — не ударить в грязь лицом, и мы с этой задачей справились. А выход в плей-офф стал приятным бонусом.



Ещё одним значимым достижением стала победа над “Магниткой” в одном из пекинских кубковых матчей. Как мы теперь видим, этот выигрыш дорогого стоил. Ведь больше ни одной восточной команде не удалось зацепить ни одной игры у безусловного лидера конференции.



Те игроки, которые сами предлагали нам свои услуги, знали, куда едут. А те, на кого выходили мы, либо сразу отказывались, либо, подумав, соглашались. Отказавшихся было немало, и я их понимаю: всё-таки решиться на такое непросто. Но если уж решился — держись. И все ребята держались. Хотя правил без исключений не бывает, и у нас таким исключением стал Ансси Салмела: отыграл месяц, а потом сказал, что с него достаточно. Ну и ладно, мы его сразу отпустили без всяких скандалов и упрёков. Как оказалось, и без него справились.



Юйэнь? То, что Зак стал лучшим из них, объяснимо: возраст, опыт, североамериканская школа — всё на его стороне. Но, естественно, он ещё несложившийся мастер, ему надо много работать. И он это прекрасно понимает — вот что важно. Надеюсь, он продолжит прогрессировать. А Северная Америка сможет дать нам ещё немало таких же парней, как он — этнических китайцев, прошедших за океаном хоккейную школу. Скоро вы в этом убедитесь», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.