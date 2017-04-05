Капитан «Трактора» Шинин подписал новое соглашение с хоккейным клубом
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт. Капитан «Трактора» защитник Александр Шинин подписал новый двухлетний контракт с хоккейным клубом, сообщается на официальном сайте челябинцев.
Предыдущее соглашение между сторонами истекало 30 апреля 2017 года. 33-летний Шинин в минувшем сезоне КХЛ принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата и в 6 играх
«Трактор» в серии первого раунда
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