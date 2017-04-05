Капитан «Трактора» Шинин подписал новое соглашение с хоккейным клубом

Предыдущее соглашение между сторонами истекало 30 апреля 2017 года. 33-летний Шинин в минувшем сезоне КХЛ принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата и в 6 играх плей-офф, не забросив ни одной шайбы, но отдав 7 результативных передач.

«Трактор» в серии первого раунда плей-офф уступил «Барысу» из Астаны в шести матчах.