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5 апреля 2017, 12:58 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Капитан «Трактора» Шинин подписал новое соглашение с хоккейным клубом

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Капитан «Трактора» защитник Александр Шинин подписал новый двухлетний контракт с хоккейным клубом, сообщается на официальном сайте челябинцев.

Предыдущее соглашение между сторонами истекало 30 апреля 2017 года. 33-летний Шинин в минувшем сезоне КХЛ принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата и в 6 играх плей-офф, не забросив ни одной шайбы, но отдав 7 результативных передач.

«Трактор» в серии первого раунда плей-офф уступил «Барысу» из Астаны в шести матчах.

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