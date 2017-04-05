Шалаев: Соботка в случае возвращения в КХЛ будет играть только за «Авангард»

Во вторник официальный сайт КХЛ сообщил о расторжении контракта между «Авангардом» и Соботкой, срок действия которого истекал 30 апреля. В сезоне-2016/17 чешский форвард провел за омский клуб 53 матча, в которых набрал 40 очков (12 шайб + 28 передач) при показателе полезности «+18» и 46 минутах штрафа. Позже Шалаев заявил «Р-Спорт», что расторжение являлось «техническим моментом».

«Мне ничего неизвестно по поводу того, собирается ли Соботка ехать дорабатывать контракт с «Сент-Луисом» или нет. Как я уже говорил, расторжение контракта с ним было обычным техническим моментом. Кроме того, с Владимиром достигнута договоренность, что в случае возвращения в КХЛ он будет играть только за «Авангард», — сказал Шалаев по телефону.

Соботка стал игроком «Авангарда» в июле 2014 года, до этого чех в течение четырех сезонов выступал за «Сент-Луис Блюз» в НХЛ.