Кречин: ХК «Куньлунь» ждет ответ от Рау и Коллинза на контрактные предложения
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. «Куньлунь» сделал предложения о новых контрактах лучшим бомбардирам команды в минувшем сезоне Чеду Рау и Шону Коллинзу и ждет от них ответа, заявил генеральный менеджер китайского хоккейного клуба Владимир Кречин.
«Куньлунь» вошел в состав КХЛ перед сезоном-2016/17, в дебютном сезоне команда заняла восьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде
«Мы сделали предложения о новых контрактах нескольким игрокам, в том числе и Чеду Рау, и Шону Коллинзу. Ждем от них ответа в ближайшее время», — сказал Кречин в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».
«Акцент на североамериканских игроков в связи с приходом нового тренера напрашивается сам собой, поскольку этот рынок Майк Кинэн знает лучше, чем
Американец Рау набрал 42 очка (21 гол и 21 передача) в 65 играх сезона-2016/17, Коллинз также провел 65 игр и набрал 42 очка (15+27).
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