Кречин: ХК «Куньлунь» ждет ответ от Рау и Коллинза на контрактные предложения

«Куньлунь» вошел в состав КХЛ перед сезоном-2016/17, в дебютном сезоне команда заняла восьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграла магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1−4. Канадский специалист Майк Кинэн 16 марта был официально назначен на пост главного тренера «Куньлуня», сменив в этой должности Владимира Юрзинова-младшего.

«Мы сделали предложения о новых контрактах нескольким игрокам, в том числе и Чеду Рау, и Шону Коллинзу. Ждем от них ответа в ближайшее время», — сказал Кречин в разговоре с корреспондентом агентства «Р-Спорт».

«Акцент на североамериканских игроков в связи с приходом нового тренера напрашивается сам собой, поскольку этот рынок Майк Кинэн знает лучше, чем какой-либо другой. Но если вы обратите внимание на статистику прошлого сезона, то увидите, что у нас только четыре игрока провели все 65 матчей: Чед Рау, Шон Коллинз, Томаш Марцинко и Зак Юйэнь. А Бретт Белльмор пропустил всего одну игру. То есть смело можно сказать, что и в предыдущем составе североамериканцы играли ключевые роли в команде», — отметил Кречин.

Американец Рау набрал 42 очка (21 гол и 21 передача) в 65 играх сезона-2016/17, Коллинз также провел 65 игр и набрал 42 очка (15+27).