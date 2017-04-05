Дмитрий Рябыкин вернулся в тренерский штаб ХК «Авангард»

«Авангард», в нынешнем сезоне КХЛ ставший вторым в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетевший в четвертьфинале плей-офф, 21 марта объявил, что руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с тренерским штабом во главе с Канарейкиным, а 29 марта новым главным тренером омичей был назначен Скабелка.

«Рябыкин покинул тренерский штаб вслед за Федором Канарейкиным и планировал продолжить карьеру в московском “Спартаке”. Однако на этой неделе между ним и “Авангардом” была достигнута договоренность о возвращении в омский клуб», — сообщил собеседник агентства.

В качестве игрока Рябыкин провел в составе «Авангарда» 13 сезонов и стал чемпионом России.