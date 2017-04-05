Дмитрий Рябыкин вернулся в тренерский штаб ХК «Авангард»
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт. Дмитрий Рябыкин, входивший в штаб экс-главного тренера омского «Авангарда» Федора Канарейкина, вернулся в хоккейный клуб и станет помощником Андрея Скабелки, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к специалисту.
«Авангард», в нынешнем сезоне КХЛ ставший вторым в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетевший в четвертьфинале
«Рябыкин покинул тренерский штаб вслед за Федором Канарейкиным и планировал продолжить карьеру в московском “Спартаке”. Однако на этой неделе между ним и “Авангардом” была достигнута договоренность о возвращении в омский клуб», — сообщил собеседник агентства.
В качестве игрока Рябыкин провел в составе «Авангарда» 13 сезонов и стал чемпионом России.
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