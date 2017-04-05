Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29318509/
5 апреля 2017, 8:42 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Дмитрий Рябыкин вернулся в тренерский штаб ХК «Авангард»

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Дмитрий Рябыкин, входивший в штаб экс-главного тренера омского «Авангарда» Федора Канарейкина, вернулся в хоккейный клуб и станет помощником Андрея Скабелки, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к специалисту.

«Авангард», в нынешнем сезоне КХЛ ставший вторым в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и вылетевший в четвертьфинале плей-офф, 21 марта объявил, что руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с тренерским штабом во главе с Канарейкиным, а 29 марта новым главным тренером омичей был назначен Скабелка.

«Рябыкин покинул тренерский штаб вслед за Федором Канарейкиным и планировал продолжить карьеру в московском “Спартаке”. Однако на этой неделе между ним и “Авангардом” была достигнута договоренность о возвращении в омский клуб», — сообщил собеседник агентства.

В качестве игрока Рябыкин провел в составе «Авангарда» 13 сезонов и стал чемпионом России.

Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
4 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Аделина Сотникова ушла к Евгению Плющенко