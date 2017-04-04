ХК «Сочи» погасил все задолженности по зарплате перед игроками
Хоккейный клуб «Сочи» погасил перед хоккеистами все долги по зарплате за текущий сезон.
Об этом в беседе с корреспондентом «Чемпионата» сообщил генеральный директор команды Сергей Воропаев.
«Все долги по зарплате перед игроками ликвидированы», — сказал Воропаев.
В течение сезона в прессе регулярно появлялась информация о задолженностях перед хоккеистами в черноморском клубе.
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