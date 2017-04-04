Чернышенко подтвердил, что в календаре КХЛ будет пауза на Олимпиаду-2018
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко подтвердил, что в структуре календаря лиги на следующий сезон будет предусмотрена пауза для подготовки и участия игроков КХЛ в Олимпиаде 2018 года. Об этом он сообщил ТАСС.
«В структуре календаря следующего сезона будет предусмотрена необходимая пауза для подготовки и участия хоккеистов лиги в Олимпиаде-2018. Уверен, что Игры пройдут на высоком уровне соревновательной борьбы, а представители КХЛ смогут проявить себя на лидирующих ролях в различных национальных сборных», — сказал он.
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