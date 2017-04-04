Чернышенко подтвердил, что в календаре КХЛ будет пауза на Олимпиаду-2018

«В структуре календаря следующего сезона будет предусмотрена необходимая пауза для подготовки и участия хоккеистов лиги в Олимпиаде-2018. Уверен, что Игры пройдут на высоком уровне соревновательной борьбы, а представители КХЛ смогут проявить себя на лидирующих ролях в различных национальных сборных», — сказал он.