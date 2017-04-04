«Авангард» расторг контракт с Соботкой

29-летний хоккеист выступает за омский клуб с 2014 года.

В текущем сезоне регулярного чемпионата на его счету 30 (9+21) очков в 41-й встрече. Всего в лиге на его счету 156 игр и 116 (41+75) набранных очков. Права на Соботку в НХЛ принадлежат «Сент-Луису», и ранее сообщалось, что игрок может вернуться в клуб.