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4 апреля 2017, 19:43 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Авангард» расторг контракт с Соботкой

«Авангард» расторг контракт с чешским нападающим Владимиром Соботкой, сообщает официальный сайт КХЛ.

29-летний хоккеист выступает за омский клуб с 2014 года.

В текущем сезоне регулярного чемпионата на его счету 30 (9+21) очков в 41-й встрече. Всего в лиге на его счету 156 игр и 116 (41+75) набранных очков. Права на Соботку в НХЛ принадлежат «Сент-Луису», и ранее сообщалось, что игрок может вернуться в клуб.

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